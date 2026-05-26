En el estadio Nemesio Camacho El Campín, que cuenta con una gran presencia de hinchas, Millonarios FC de Bogotá recibe al Club Deportivo O’Higgins del fútbol profesional chileno.



Este partido, como bien se sabe, corresponde a la sexta y última jornada del grupo C de la Copa Conmebol Sudamericana, el torneo de clubes internacional más importante de esta parte del mundo después de la Copa Libertadores.

La etapa inicial fue para el visitante

El equipo azul de la capital del país está obligado a llevarse la victoria o a empatar para, por lo menos, meterse en el repechaje del torneo. Sin embargo, esta tarea está difícil de cumplirse.



El prime tiempo terminó 2 goles a 0 a favor del conjunto visitante. Al minuto 6, Bastián Yáñez marcó la apertura del mercador. Alan Robledo, al minuto 37, apareció para extender la ventaja.

Mosquera estuvo cerca de marcar

Millonarios, después de ambos goles, ha intentado marcar, pero no ha tenido puntería. De hecho, al minuto 20, el defensa central Sergio Mosquera lanzó un remate de media distancia y por poco marca.

Hubiera sido un momento ideal para la anotación de la escuadra embajadora. El equipo colombiano, en general, no jugó un buen primer tiempo. El centro delantero Radamel Falcao inició el duelo en el banco de los suplentes.

La IA no acertó el marcador

Es de resaltar que en la antesala el juego, la IA señaló que el azul ganaría el duelo, sin embargo, se equivocó. “Para esta definición en El Campín, la balanza se inclina a favor del equipo colombiano. El viaje al revulsivo contexto de la altura de Bogotá (2.600 metros) siempre es un factor implacable para los equipos chilenos, y más aún considerando que el Embajador ha venido de menos a más tras rascar un gran empate 1-1 en el Morumbí contra São Paulo”, indicó en su momento.



“O’Higgins es un equipo combativo y ya demostró en la primera fecha que puede hacer daño (ganó 2-0 en Chile), pero Millonarios, con la necesidad de asegurar como mínimo el repechaje o pescar el liderato, saldrá con todo su arsenal ofensivo comandado por Leonardo Castro y Rodrigo Contreras. Mi pronóstico: Millonarios 2 - 0 O’Higgins”, terminó.