Mourinho escudó a Richard Ríos: “No es fácil ser jugador del Benfica”

Durante las primeras cuatro fechas de la UEFA Champions League, los resultados no se estaban viendo en el Benfica de José Mourinho y de Richard Ríos. Infortunadamente, al colombiano le complicó la adaptación, pero, poco a poco se fue afianzando más dentro de la institución. Sumó su primera asistencia en una acción de espacio reducido, marcó su primer tanto y puso el segundo en torneo internacional.

Richard Ríos vive el sueño de actuar en la Champions League por primera vez en su historia y le llegó la hora de celebrar por partida doble. Ante el Napoli en la sexta fecha, el antioqueño marcó su primer tanto en la competencia y también su segundo personal en Europa. También dio su primera asistencia en el torneo internacional.

Con todo esto y con dos victorias, Benfica sueña con sellar la clasificación por los Play-Offs de los octavos de final. José Mourinho se rindió a los pies del ex Palmeiras y lo escudó ante las críticas que se ha ganado en anteriores partidos. En este caso, seguramente la perspectiva de la prensa debió cambiar por su gol y asistencia.

LOS ELOGIOS DE JOSÉ MOURINHO HACIA RICHARD RÍOS

Después de la victoria esencial para quedar a un punto de la clasificación para los Play-Offs, José Mourinho blindó a Richard Ríos que ha tenido varias críticas a lo largo de su corta experiencia en el club, “en primer lugar, sus personalidades. No es fácil ser jugador del Benfica, y menos en estos momentos, cuando es muy fácil criticar al Benfica. Han recibido muchos golpes y han demostrado la capacidad mental para lidiar con muchas críticas y comentarios ofensivos. Ese es el punto crucial. Luego está el conocimiento cada vez mayor que tenemos el uno del otro”.

Además de escudar al colombiano por las críticas, se refirió al partido de Richard y destacó su posición en la que necesita tener más libertad en el campo de juego, “necesita tener un rango de acción muy amplio. Limitarlo es quitarle una de sus fortalezas. Decir que no puede ir aquí o allá es complicado. Lo que tenemos que hacer es decir que cuando vaya allí o allá, alguien tiene que hacer esto. Esa conexión Ríos - Barreiro - Aursnes nos está dando equilibrio y le permite a Ríos ser un gran jugador. Es un gran jugador, no han logrado quebrarlo”.

Luego contestó con ironía porque se dice que el nivel del Benfica bajó con su llegada a la dirección técnica del club lisboeta, “otra cosa que he oído es que todos los jugadores del Benfica han empeorado desde que llegué. Creo que Ríos ha empeorado mucho. Hay mucha gente que ha empeorado mucho. En fin. Que la Armada siga adelante”.

LA FIGURA DE LA VICTORIA ANTE EL NAPOLI

Richard Ríos cambió las críticas por buenos comentarios. El volante colombiano fue la gran figura en la victoria ante el campeón de la Serie A de Italia y que en esta temporada también está en la parte alta de la tabla de posiciones. El ex Palmeiras necesitaba un partido así y en este contexto internacional.

Gracias a su gol y asistencia, Richard tuvo un puntaje de 9,2 de acuerdo con SofaScore en un partido en el que dio 28 pases efectivos de 36 posibles, recuperó seis balones, ganó siete de 11 duelos, dos de cinco duelos aéreos y marcó un tanto con su único disparo al arco de todo el partido.



