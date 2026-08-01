Este sábado 1 de agosto, el poderoso Real Madrid de España jugó un partido amistoso con la Fiorentina de la Serie A de Italia. El conjunto ibérico sigue ultimando detalles en su pretemporada.

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Real Madrid adelanta su pretemporada

Para este cotejo amistoso, el director técnico de la escuadra española, el portugués José Mário dos Santos Mourinho Félix, tomó una extraña posición. El neerlandés Denzel Justus Morris Dumfries, que es lateral, no jugó en su posición natural.



En un equipo con nombres nuevos, Mourinho tomó la decisión de alinear al exjugador del Inter de Milán como extremo. Habrá que esperar para conocer, cuando inicie la temporada, si el estratega sigue utilizando al futbolista de 30 años como extremo.

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La decisión del DT

“De enganche, actuará Güler, mientras que por la derecha atacará Dumfries en una posición inusual y que debuta como jugador del Real Madrid, y por la izquierda lo hará Alexis Ciria. En punta, otro que jugará sus primeros minutos: Endrick”, reseñó Mundo Deportivo en la previa.



Esta fue la nómina titular del Real Madrid en el compromiso amistoso: Lunin, Trent; Mario Rivas, Joan Martínez, Carreras; Valverde, Camavinga, Güler, Alexis Ciria, Dumfries y Endrick.

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El primer gol del Real

El primer tanto del encuentro lo marcó Endrick. “Apenas pasaban 12 minutos de encuentro cuando, en una incorporación por la banda izquierda, Álvaro Carreras dio un pase al brasileño dentro del área que, con dos rápidos movimientos, ajustició la portería de David De Gea para hacer el 1-0”, indicó también Mundo Deportivo.



Los hinchas del poderoso Real Madrid de España esperan que el equipo gane la siguiente edición de la Uefa Champions League. Este es el máximo objetivo del club. Los aficionados también quieren la liga.









