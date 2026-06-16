Lorenzo confía en Luis Díaz y lo presiona para el debut: "Que sea de los mejores del Mundial"

La Selección Colombia ultima detalles para su debut en el Mundial 2026 frente a Uzbekistán y uno de los nombres que más expectativa genera es el de Luis Díaz, llamado a ser una de las principales figuras del combinado nacional en la cita orbital.

Lorenzo confía en Luis Díaz

Durante la rueda de prensa previa al encuentro, el entrenador Néstor Lorenzo se refirió al presente del extremo guajiro y a la responsabilidad que tendrá dentro de un equipo que sueña con hacer una destacada presentación en la Copa del Mundo.

El seleccionador recordó que llegar a un Mundial representa la materialización de un anhelo que acompaña a cualquier futbolista desde la infancia. “Todos los que están en el Mundial se acuerdan de cuando eran niños y soñaban con estar acá”, expresó Lorenzo al hablar sobre el significado que tiene disputar el torneo más importante del planeta.

En ese contexto, el entrenador destacó la conexión que existe entre aquel niño que soñaba con jugar al fútbol y el futbolista que hoy representa a Colombia en los escenarios más importantes. “Hay una relación entre el sueño del pibe y el jugador mundialista que va a saltar a la cancha mañana”, afirmó.

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Lorenzo también resaltó algunas de las características que hacen especial a Luis Díaz dentro del grupo. “Luis Díaz no puede vencer la tentación de estar con la pelota”, comentó el técnico, en referencia a la personalidad y protagonismo que suele asumir el atacante dentro del terreno de juego.

Las expectativas alrededor del guajiro son altas, especialmente por la experiencia que ha acumulado en los últimos años tanto en su club como en la Selección Colombia. Para Lorenzo, ese recorrido puede ser determinante durante el Mundial.

“Luis Díaz ya vivió la presión en Copa América y eso hace parte de su proceso de maduración. Esperamos que haga un gran Mundial y sea uno de los mejores jugadores”, señaló el estratega argentino, dejando claro que confía plenamente en el potencial de su principal figura ofensiva.

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Lorenzo, agradecido por el ser el técnico de la Selección Colombia

Más allá de referirse a Díaz, Lorenzo también compartió algunas reflexiones sobre el momento que atraviesa en su carrera profesional. “Dios me dio la posibilidad de ser técnico principal en un Mundial y espero disfrutarlo”, manifestó el seleccionador, quien afronta uno de los mayores retos de su trayectoria.

El entrenador igualmente agradeció el respaldo de los aficionados colombianos que han acompañado a la Tricolor durante la preparación. “Gracias a la hinchada, siempre hay que agradecerles”, comentó, reconociendo el apoyo recibido en territorio mexicano antes del estreno mundialista.

Por ahora, todas las miradas apuntan hacia Luis Díaz y el resto del plantel colombiano. La Selección debutará este miércoles 17 de junio frente a Uzbekistán en el estadio Ciudad de México, en un compromiso programado para las 9:00 p. m. (hora colombiana), donde el atacante guajiro buscará empezar a escribir su propia historia en la Copa del Mundo.

Colombia vs Uzbekistán por el Canal RCN

El partido Colombia vs Uzbekistán por la primera fecha del grupo K del Mundial 2026 se disputará este miércoles 17 de junio en el estadio de CDMX a partir de las 9:00 p. m. (hora colombiana) y será transmitido por la señal principal de Canal RCN y su canal de YouTube; además, todas las emociones se podrán seguir en DeportesRCN.com.