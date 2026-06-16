"Colombia necesita un motivo para sonreír": emotivo mensaje de Lorenzo previo al debut de Colombia

La Selección Colombia ya cuenta las horas para su estreno en el Mundial 2026 y este martes 16 de junio su entrenador, Néstor Lorenzo, entregó algunas pistas sobre el estado del equipo y la preparación adelantada en Guadalajara de cara al compromiso frente a Uzbekistán.

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Declaraciones de Lorenzo previo a Colombia vs Uzbekistán

En la rueda de prensa previa al debut, el técnico argentino dejó claro cuál ha sido el mensaje transmitido a sus dirigidos durante la concentración. “El mensaje es el de siempre: que disfruten, que agradezcan y que se maten por la camiseta de Colombia”, afirmó el seleccionador.

Lorenzo reconoció además la expectativa que existe alrededor de la Tricolor en esta nueva participación mundialista. “Tenemos mucha ilusión y muchas ganas de hacer las cosas bien”, comentó el entrenador, quien afrontará una nueva cita orbital al frente del combinado nacional.

El estratega también se refirió a la relación que mantiene el grupo con los aficionados colombianos, que han acompañado masivamente a la selección en territorio mexicano. “La cercanía con la hinchada se da de manera natural. Los muchachos dan todo en la cancha y eso la hinchada lo interpreta”, señaló.

Sobre el manejo de la información durante la concentración, Lorenzo explicó que algunas decisiones obedecen a cuestiones estratégicas. “A veces a la prensa se le da poca información, pero es sin intención”, manifestó el argentino durante su comparecencia.

Lorenzo se refirió al aspecto táctico de Selección Colombia

En el aspecto táctico, el entrenador dejó entrever que la estructura del equipo ya está definida para el estreno mundialista. “El dispositivo táctico ya está claro: hay un planteamiento ofensivo y uno defensivo”, explicó, sin revelar detalles específicos sobre la alineación.

Asimismo, Lorenzo destacó la importancia de competir con intensidad en cada sector del campo. “Vamos a tratar de ganar todos los duelos”, aseguró, recordando además que las sorpresas han sido una constante en las primeras jornadas de la Copa del Mundo. “Los mundiales nos están demostrando que no hay equipo pequeño”, agregó.

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Lorenzo habló sobre James Rodríguez

Uno de los futbolistas sobre los que más preguntas recibió fue James Rodríguez. Al respecto, el seleccionador destacó el presente del capitán colombiano. “James llega en un buen momento futbolístico, le da claridad al juego”, afirmó sobre el volante creativo.

En materia física, Lorenzo transmitió tranquilidad respecto al estado de la plantilla. “Willer Ditta está a disposición, tal como los 26 jugadores de la plantilla”, indicó, dejando claro que no existen inconvenientes de última hora de cara al compromiso frente a Uzbekistán.

Finalmente, el entrenador explicó que la elección del once titular responde a distintos factores. “Hay un balance entre la estrategia y el momento de los jugadores para elegir el once inicial”, dijo Lorenzo, quien además elogió el ambiente interno del grupo al afirmar que “hay un grupo de muchachos espectacular”. Colombia debutará este miércoles 17 de junio frente a Uzbekistán, desde las 9:00 p. m. (hora colombiana), en el estadio Ciudad de México.

Colombia vs Uzbekistán por el Canal RCN

El partido Colombia vs Uzbekistán por la primera fecha del grupo K del Mundial 2026 se disputará este miércoles 17 de junio en el estadio de CDMX a partir de las 9:00 p. m. (hora colombiana) y será transmitido por la señal principal de Canal RCN y su canal de YouTube; además, todas las emociones se podrán seguir en DeportesRCN.com.