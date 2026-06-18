[Video] Un penalti de Xhaka bastó para que Suiza firmara una goleada ante Bosnia

Suiza cerró una gran presentación ante Bosnia-Herzegovina con un gol de penalti de Granit Xhaka, quien se encargó de poner cifras definitivas al compromiso por la segunda fecha del grupo B.

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El encuentro disputado en Los Ángeles se destrabó en el último cuarto de hora, luego de una larga resistencia bosnia que terminó cediendo ante la insistencia helvética.

Johan Manzambi abrió el marcador a los 74 minutos y más adelante Rubén Vargas amplió la diferencia. El propio Manzambi volvió a aparecer sobre el minuto 90 para firmar el tercero.

Bosnia alcanzó a descontar en el tiempo añadido gracias a Ermin Mahmic, quien aprovechó un descuido defensivo para establecer momentáneamente el 3-1.

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Cuando parecía que el partido llegaba a su final, el árbitro sancionó una pena máxima para Suiza en los últimos instantes del encuentro.

Granit Xhaka tomó la responsabilidad desde los once metros y convirtió sobre el minuto 96, sentenciando así la goleada por 4-1 para el conjunto europeo.

Video del gol de Granit Xhaka de penalti en Suiza vs Bosnia

Con este resultado, Suiza llegó a cuatro puntos en el grupo B y asumió de manera provisional el liderato de la zona, quedando muy bien posicionada en la lucha por avanzar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.