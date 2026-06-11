Este jueves 11 de junio, se realizó el inicio de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. El equipo del país azteca venció 2 goles a 0 a Sudáfrica por la primera jornada del grupo A.



Julián Quiñones y Raúl Jiménez marcaron los tantos del conjunto mexicano. El estadio Azteca vibró con el triunfo de su país. Con esta victoria, la selección tiene casi que asegurada su clasificación a la siguiente ronda.

México arranca con el pie derecho

“De local, ante un estadio repleto, que volvía a brillar en la Copa Mundial luego de las ediciones de 1970 y 1986, México se hizo cargo del debut en la edición que se disputa en Norteamérica. El equipo de Javier Aguirre venció con claridad a Sudáfrica en el comienzo del Grupo A que también integran República de Corea y Chequia”, indicó la FIFA tras el choque.



“México se mantiene invicto en sus últimos ocho partidos de apertura de Mundiales, con seis victorias. Derrotó a República de Corea 3-1 en Francia 1998, a Croacia 1-0 en Corea/Japón 2002 y a Irán 3-1 en Alemania 2006, antes de empatar 1-1 con la anfitriona Sudáfrica en 2010. México volvió a la senda de la victoria con triunfos 1-0 sobre Camerún en Brasil 2014 y Alemania. Posteriormente, empató sin goles con Polonia en Catar 2022”, agregó.

Las palabras de Julián

Julián Quiñones, cabe mencionar, es colombiano, pero hace un buen tiempo ya se nacionalizó como mexicano. Anotó el primer tanto de la presente edición de la Copa del Mundo.



“Estoy feliz y emocionado por haber marcado mi primer gol en un Mundial, en un estadio tan espectacular y ante una afición increíble. Para mí es importante reconocer el mérito de mis compañeros por haber conseguido los tres primeros puntos. Hemos sentido el apoyo de la afición estos últimos días. Estamos unidos y hoy se ha notado de verdad”, dijo Quiñones tras el juego.

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El blooper de Sampaio

Dejando de lado el resultado y las palabras de Julián Quiñones, hubo un momento del encuentro que causó mucha gracias. En este fue protagonista el juez central brasileño Wilton Sampaio.



En el minuto 2:53 que aparece en el video publicado en este artículo, se le ve a Wilton Sampaio anunciando, después de revisar el VAR, una tarjeta roja para un jugador de Sudáfrica. Las palabras se dieron en inglés y el blooper estuvo justo allí, pues la pronunciación del árbitro no fue la mejor. El video es viral en las diferentes redes sociales.









