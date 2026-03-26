Mundial 2026 se sacude: estas son las nuevas reglas arbitrales que se aplicarán

Nuevas reglas arbitrales se aplicarán en la Copa del Mundo FIFA 2026 que se va a llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México. Cada selección participante del certamen deberá tomar nota para que sus jugadores no caigan en errores que pueden salir caros.



Una de las reglas que se estrenará es la de las sustituciones rápidas. El jugador que salga del terreno de juego para la entrada de un compañero podrá tardar hasta 10 segundos en salir, pues si supera este tiempo, su reemplazo deberá esperar un minuto para ingresar y su equipo quedará de manera temporal con un hombre menos.

¿Qué pasará con los saques?

Otro de los cambios que se aplicarán en el torneo es el de la gestión de las reposiciones. “Se aplicará un cronómetro de 5 segundos para saques de banda y de meta. Superar este tiempo resultará en la pérdida de la posesión”, reseña el periodista argentino Gastón Edul, a través de su cuenta oficial de X.



Las atenciones médicas también sufrirán modificaciones. Todo jugador que sea atendido en el campo deberá abandonar el mismo y esperar un minuto antes de volver a ingresar, esto si la lesión no fue provocada con una infracción sancionada con tarjeta amarilla o roja.

¿Hay cambios con el VAR?

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Otro de los cambios arbitrales en el Mundial FIFA 2026 tiene que ver directamente con el VAR. “El VAR podrá revisar segundas tarjetas amarillas que deriven en una roja, así como saques de esquina incorrectamente concedidos”, señala, de acuerdo con la FIFA, el mismo Gastón Edul.



De igual manera, es necesario destacar que solo los capitanes de cada selección podrán acercarse al juez central para solicitar algún tipo de explicación por una decisión. Si otro jugador se acerca al árbitro a reclamarle podrá ser sancionado con tarjeta amarilla.

¿Las nuevas reglas beneficiarán el tiempo de juego?

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Habrá que esperar el inicio del campeonato para conocer si estas nuevas reglas arbitrales terminarán beneficiando el tiempo efectivo de juego. La normativa ha recibido aceptación por una gran cantidad de hinchas, los cuales se han pronunciado a través de las redes sociales. Aunque eso sí, hay aficionados a los que no les cayó muy bien este asunto.