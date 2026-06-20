Mundial 2026: tabla de posiciones del Grupo D - segunda fecha

El Mundial 2026 continúa enmarcado a ser una de las mejores ediciones y en el marco de la segunda jornada ya se están empezando a dar a conocer los nombres de las selecciones que seguirán avanzando, tal como ocurre en el Grupo D.

Las victorias de Estados Unidos sobre Australia por 2-0 y de Paraguay frente a Turquía por 1-0 reacomodaron la tabla de posiciones y aumentaron la expectativa para la última fecha, donde todavía habrá mucho en juego.

Tabla de posiciones del Grupo D del Mundial

La selección de Estados Unidos se consolidó como líder absoluto de la zona tras conseguir su segundo triunfo consecutivo. Derrotó con autoridad a Australia con un marcador de 2-0 gracias a una actuación sólida en todas sus líneas.

Con este resultado, los anfitriones llegaron a seis puntos de seis posibles, convirtiéndose en el único equipo del grupo con rendimiento perfecto después de dos jornadas.

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Por el lado de Paraguay, reaccionó después de la derrota sufrida en el debut y consiguió una victoria fundamental ante Turquía. El equipo dirigido por Alfaro se impuso por la mínima diferencia gracias al gol de Matías Galarza en un encuentro marcado por la intensidad y el sacrificio defensivo de la Albirroja.

Australia, en cambio, sufrió un duro golpe tras caer ante Estados Unidos. Luego de haber ganado en la primera fecha, los oceánicos quedaron estancados con tres puntos y quedan en segundo lugar. Mientras que en el fondo de la clasificación aparece Turquía, que volvió a perder y permanece sin puntos después de dos partidos disputados.

Estados Unidos – 6 puntos Paraguay – 3 puntos Australia – 3 puntos Turquía – 0 puntos

¿Cuándo se jugará la fecha 3 del Grupo D del Mundial?

La fecha 3 del Grupo D del Mundial 2026 se disputará el jueves 25 de junio, con los dos partidos jugándose en simultáneo para garantizar la igualdad de condiciones en la definición del grupo.

Paraguay vs. Australia – Levi's Stadium (San Francisco/Santa Clara)

– Levi's Stadium (San Francisco/Santa Clara) Estados Unidos vs. Turquía – SoFi Stadium (Los Ángeles)

Ambos encuentros están programados para las 21:00 horas de Colombia (COT).