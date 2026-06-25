Mundial 2026: tabla de posiciones y clasificados del grupo C

Terminó la actividad del grupo C en la Copa del Mundo 2026 con victoria de Brasil y Marruecos sobre Escocia y Haití, respectivamente.

La canarinha se quedó con el primer lugar de la zona, luego de golear con un contundente 3-0 a Escocia.

De esta manera, los dirigidos por Carlo Ancelotti llegaron a siete puntos.

La segunda posición del grupo fue para Marruecos, que pasó apuros para superar 4-0 a Haití.

Los africanos también clasificaron a dieciseisavos de final con siete unidades.

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En la tercera casilla se ubicó Escocia con tres puntos y último se despidió de la Copa del Mundo Haití sin unidades.

Tabla de posiciones final del grupo C del Mundial

Brasil - 7 puntos Marruecos - 7 puntos Escocia - 3 puntos Haití - 0 puntos

Posibles rivales de Brasil y Marruecos en dieciseisavos de final de la Copa del Mundo

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La selección de Brasil se enfrentará en dieciseisavos de final con el segundo clasificado del grupo F.

Por otro lado, Marruecos se medirá en la siguiente etapa del certamen con el líder de la zona F, que se perfila para ser la selección de los Países Bajos.