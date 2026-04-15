Mundial de Brasil 2027 va tomando forma: las ocho selecciones ya clasificadas

Con la Liga de Naciones Femenina en juego y con todas las Eliminatorias de las demás confederaciones peleando por empezar a sellar las clasificaciones al Mundial de 2027 en Brasil, poco a poco se han venido confirmando las primeras selecciones que estarán presentes en ese certamen mundialista.

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Argentina y Colombia parten como favoritas en la Liga de Naciones de la Conmebol que dejará a dos selecciones clasificadas y, por su parte, hay una pelea grande entre Venezuela, Chile, Paraguay y Perú que buscan la posibilidad de entrar a disputar la repesca internacional para poder sellar una clasificación.

Bajo este panorama, Conmebol podría dejar a cinco selecciones dentro del Mundial de Brasil, claro está, con la selección anfitriona que ya está dentro del certamen orbital por ser sede. En las demás confederaciones, ya ha habido naciones que sellaron la clasificación y poco a poco se reducen los cupos.

LAS OCHO SELECCIONES QUE YA CLASIFICARON AL MUNDIAL DE BRASIL 2027

Sin duda alguna, la primera selección que logró clasificar al Mundial fue la selección de Brasil que, por ser sede en esta nueva cita mundialista puso su nombre dentro de las participantes. De hecho, la ‘Canarinha’ no pudo disfrutar de la primera edición de la Liga de Naciones Conmebol por este detalle, pero ha aprovechado las Fechas FIFA para sumar regularidad con partidos amistosos.

Luego, se definieron las clasificadas del continente asiático con seis selecciones que ya estamparon su nombre en el Mundial de Brasil 2027. A lo largo del mes de marzo se disputó la fase de grupos de la Eliminatoria de Asia y las instancias finales que dejó a naciones ya clasificadas.

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La primera clasificada fue nada más ni nada menos que Australia que logró entrar al Mundial de Brasil gracias a ser finalista de las clasificatorias asiáticas. Posteriormente, a las australianas se unieron China y Corea del Sur por ser semifinalistas. Japón por ser finalista y ser campeona de la confederación, además de Filipinas y Corea del Norte por la repesca de Asia.

Por su parte, en las Eliminatorias de Oceanía, Nueva Zelanda se quedó con la clasificación para el Mundial después de ser la campeona de la confederación. Las clasificatorias oceánicas solo entregan un boleto al certamen mundialista y un boleto de repesca internacional. Ese cupo lo ganó Papúa Nueva Guinea.

LOS CUPOS QUE RESTAN PARA EL MUNDIAL DE BRASIL 2027

Con estas ocho selecciones ya clasificadas, siete de ellas participando en sus respectivas Eliminatorias de sus confederaciones, ya poco a poco se va armando el cuadro mundialista. Faltan 24 países por sellar la clasificación de cara al Mundial de 2027 después de que se jugara por primera vez una edición de 32 equipos en 2023.

Así las cosas, los cupos que restan son, dos por parte de la Conmebol que en estos momentos están en manos de las selecciones de Argentina y de Colombia igualadas en el liderato de la Liga de Naciones con 13 unidades cada una. Cuatro combinados nacionales de la Concacaf que está en disputa en estos momentos.

Además, tendrá dos boletos para selecciones africanas, 11 para la UEFA y tres boletos de la repesca internacional que ya tiene a Papúa Nueva Guinea a la espera de confirmar su rival, y, en estos momentos, Venezuela y Chile está en esas posiciones de repechaje.

África tendría a dos selecciones en la repesca internacional, Sudamérica también dos, Oceanía a una, Concacaf también tendrá dos igual que Asia. Por su parte, de la UEFA solo habrá un cupo. Estas diez selecciones pelearán por definir tres clasificadas a la Copa del Mundo.

UN MUNDIAL PARA LA HISTORIA EN FÚTBOL FEMENINO

Este no es solo un Mundial Femenino más en la historia. Este será uno de los torneos más importantes a lo largo de las ediciones mundialistas que datan de 1991 en Estados Unidos. En 2023 ya hicieron historia con dos sedes que acogieron la cita orbital como Nueva Zelanda y Australia, que, curiosamente, juegan en distintas confederaciones, pese a ser dos naciones de Oceanía.

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Por primera vez en la historia de las Copas del Mundo, un país sudamericano se dará el lujo de ser la sede del certamen mundialista. La alegría de Sudamérica se verá en ocho estadios de Brasil mientras se define a la campeona. Podría ser mucho más histórico, si hay un combinado del continente sudamericano campeona.