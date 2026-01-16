A diferencia de la UEFA Europa League y de la Champions League, la Conference League tiene apenas seis fechas en la fase inicial de la liga. Después de esas jornadas, los primeros ocho sellarán la clasificación de manera directa para los octavos de final, mientras que del noveno al 24 se sortearán series de los Play-Offs para llegar a la siguiente fase.

Vea también: Liga BetPlay-I 2026: programación de la fecha 1

Es una nueva oportunidad que tienen los clubes que no tuvieron la chance de meterse dentro de las primeras ocho posiciones y un salvavidas para sellar el paso a los octavos de final. En ese sentido, el Crystal Palace no pudo obtener los resultados deseados para evitar esa zona de los Play-Offs y culminó la fase inicial en la décima casilla con diez unidades, dos menos que el octavo.

Los londinenses sufrieron bastante a lo largo de la primera fase con la lesión de Daniel Muñoz, un referente de la institución como lateral derecho goleador. Jefferson Lerma, por su parte, rotó entre suplencias y titularidades en la campaña. Este viernes 16 de enero se llevó a cabo el sorteo de la Conference League en los Play-Offs y los octavos de final.

EL RIVAL DEL CRYSTAL PALACE EN LA LIGA DE CONFERENCIA

Daniel Muñoz y Jefferson Lerma conocieron el rival en la serie de Play-Offs de la Liga de Conferencia. Oliver Glasner espera recuperar al antioqueño para el 19 de febrero cuando enfrenten al Zrinjski Mostar de Bosnia y Herzegovina arrancando los Play-Offs de visitante y cerrando esta fase en condición de local.

Afortunadamente para el Crystal Palace, este partido no parece muy exigente, pues el rival no tiene muchas credenciales en este tipo de competencias europeas. Sin embargo, cada partido tiene su historia y cualquier cosa podría pasar. Jefferson Lerma y Daniel Muñoz afrontarán este reto con la necesidad de llegar a fases finales.

Le puede interesar: Marino Hinestroza será nuevo jugador de Boca Juniors: acuerdo final con Nacional

El Zrinjski Mostar quedó en la casilla 23 al límite de los eliminados de la primera fase de la Liga de Conferencia. Los bosnios sumaron siete unidades, producto de dos victorias y un empate para alcanzar la clasificación.

OLIVER GLASNER Y JEFFERSON LERMA SE IRÍAN DEL CRYSTAL PALACE

Más allá de esta participación del Crystal Palace en esta competencia, Oliver Glasner afirmó en rueda de prensa que seguramente saldrá del cuadro londinense a final de la temporada. A su vez, Jefferson Lerma tampoco seguiría dentro de la institución apenas se acabe el torneo.

Lea también: Borré se reivindica en Brasil y pone a pensar a Lorenzo para el Mundial 2026

Para Jefferson Lerma esto puede complicar su participación dentro de la Copa del Mundo de 2026. El volante no seguiría y, tanto el estratega austriaco como el colombiano se despedirían con dos títulos por ahora. Esperan dar el golpe en la Conference League para sumar un trofeo internacional.

Tanto el director técnico como el mediocampista de la Selección Colombia esperan seguir haciendo historia dentro del Crystal Palace. De hecho, para los londinenses solo les queda la Premier League y la Conference League para conseguir un título tras la eliminación en la FA Cup y en la EFL Cup.