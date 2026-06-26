Uruguay explotó contra Bielsa antes de enfrentar a España: se rompió todo

Quedan pocas horas para que la selección de Uruguay enfrente nada más ni nada menos que a España. Una victoria charrúa sería necesaria para sellar la clasificación a los dieciseisavos de final como segundo del Grupo H. Un empate los dejaría con tres unidades y a la espera de definir su puesto como uno de los mejores terceros.

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De esa manera, solo les vale sumar de a tres para no tener dudas en sellar el paso a la siguiente instancia del Mundial. No será fácil, pues, España también anhela una victoria para ser el líder del Grupo H. En la última sesión de entrenamientos, los jugadores charrúas explotaron contra Marcelo Bielsa.

Los entrenamientos arduos y el poco tiempo de recuperación para los jugadores es el detonante en una selección que decayó bastante y que no pudo ante dos rivales de menos prestigio como Arabia Saudita y Cabo Verde. Será difícil contra España, especialmente por los problemas internos suscitados en las últimas horas.

URUGUAY EXPLOTÓ CON MARCELO BIELSA ANTES DE ENFRENTAR A ESPAÑA

A lo largo de las Eliminatorias ya había roces entre jugadores y el cuerpo técnico conformado por Marcelo Bielsa. Federico Valverde fue uno de los primeros en alzar la voz contra el entrenador. En esta ocasión, no fue la excepción con el jugador del Real Madrid que encaró al cuerpo técnico antes de enfrentar a España.

La interna de la selección se calentó después de una versión de El Espectador Uruguay que revela la charla entre Sergio Rochet, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur y Federico Valverde. Inicialmente, los jugadores abordaron al entrenador para anunciar el inconformismo en pleno Mundial y antes de medirse con España por la clasificación.

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La intensidad de los entrenamientos en Uruguay quedó en evidencia y estos cuatro jugadores se acercaron a Marcelo Bielsa para hacerle saber que querían cambiar la forma de entrenar. Además, mantienen que estos entrenos han dado efecto con varias lesiones en jugadores.

El tema de Luis Suárez también apareció y el consejo de un grupo al cuerpo técnico de cómo deben jugar contra España también retumbó en un momento crucial para los jugadores y para el entrenador. Estos cuatro jugadores mantienen que deberían plantear un partido con bloque defensivo bajo para salir a contragolpear.

BIELSA TOMÓ DECISIÓN TRAS LA REUNIÓN CON LOS CUATRO JUGADORES

Lo que empezó con Sergio Rochet, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur y Manuel Ugarte terminó en la convocatoria de los 26 convocados para hablar e intercambiar posturas. En casi una hora, Marcelo Bielsa sigue creyendo en su metodología y dejó claro que, gracias a él, jugadores como Sebastián Cáceres y Maxi Araújo están afianzados en la ‘Celeste’.

En el programa Las Voces del Fútbol, mencionaron que la respuesta del entrenador fue juntarse para hablar antes con todo el grupo. Los 26 seleccionados también estaban de acuerdo con los cambios en los entrenamientos y en la manera de jugar contra España.

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Marcelo Bielsa referenció que, “ustedes ya me quisieron sacar con el tema de Suárez, ahora con la no convocatoria de Nahitan Nández. Yo les he construido la carrera a jugadores como Maxi Araújo y Sebastián Cáceres. Voy a jugar con una formación espejo”.

En una pausa, algunos jugadores se retiraron, pero fue José María Giménez quien levantó la voz para que se quedaran y escuchen lo que tenía que decir el entrenador. Marcelo Bielsa considera que lo quieren echar de la selección charrúa. De igual forma, apenas termine el Mundial, Bielsa no seguirá.

Un problema interno que golpea bastante a un vestuario que necesita sí o sí sumar de a tres contra España en un partido crucial si quieren sellar la clasificación para los dieciseisavos de final.