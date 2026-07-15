Nacional encontró en Japón su principal fichaje

Lucas González y las directivas de Atlético Nacional siguen dando de qué hablar en el presente mercado de fichajes, ya que están haciendo bastantes cambios en la plantilla de jugadores, principalmente en cuanto a salidas.

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Por el momento no se han hecho oficiales nuevas contrataciones, pero lo más seguro es que se empiecen a dar pronto, ya que se acerca el inicio de la Liga Betplay de clausura, razón por la cual en los planes estaría Jeison Quiñones, un viejo conocido del FPC que milita actualmente en Japón.

Jeison Quiñones saldría de Japón para jugar con Nacional

El cuadro 'verdolaga' tiene por delante dos torneos más para el semestre de clausura y entre los nuevos planteamientos tácticos estaría reforzar la zona defensiva, por lo que se tiene planeado llevar a cabo la contratación de un jugador al que le han venido haciendo seguimiento desde hace varias temporadas, Jeisson Quiñones.

El defensor estaría planeando retornar al FPC tras un exitoso paso por Japón y uno de los equipos que estaría más interesado sería Atlético Nacional, aunque tendría que pelearse con Junior e Independiente Medellín, quienes también se han acercado a él.

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Esta alternativa se da tras la caída de la negociación que había previamente con Stefan Medina, por lo que la dirigencia comenzó a evaluar otras posibilidades en el mercado de fichajes para reforzar la zona defensiva, pero también para persuadir a los hinchas que no terminaron contentos el semestre de apertura.

El periodo de transferencias continúa abierto y el club mantiene la búsqueda de jugadores que se ajusten a las necesidades del cuerpo técnico y a las condiciones económicas de la institución.

¿Cómo le fue a Jeison Quiñónes en Japón?

El zaguero de 28 años arribó al continente asiático a inicios de la temporada 2025 y logró disputar 44 partidos, más de 3.000 minutos en donde se pudo reportar con tres goles y una asistencia.

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¿Hasta cuándo tiene contrato Jeison Quiñónes en Japón?

Quiñónes arribó a Yokohama y firmó contrato con el club hasta diciembre de la presente temporada, lo que podría facilitar las cosas para su regreso al FPC.