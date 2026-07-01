Nacional hizo oficial salida de un importante jugador a Necaxa

Atlético Nacional vuelve a ser protagonista en el mercado de fichajes que involucra al Fútbol Profesional Colombiano con el internacional, ya que llevó a cabo un nuevo negocio que involucra la salida de uno de sus jugadores más destacados al fútbol mexicano.

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El negocio que llevó a cabo el cuadro 'verdolaga' involucró a la Liga MX, más específicamente a Necaxa, y a Juan Pablo 'Tatay' Torres, quien regresó al equipo tras su préstamo a Deportes Tolima, pero las directivas de Nacional se habrían dejado seducir por una oferta de la escuadra mexicana, por lo cual lo dejaron ir,

Tatay Torres se despide de Nacional y es nuevo jugador de Necaxa

Las directivas de la institución hicieron oficial a Lucas González como su nuevo director técnico y en medio de esta reestructuración también se habló de los refuerzos, en donde 'Tatay' Torres era uno de los que podía estar en carpeta, pero finalmente el mediocampista terminó tomando un rumbo al fútbol internacional.

El joven mediocampista de 21 años debutó como profesional con el cuadro 'verdolaga' en 2022 y los derechos deportivos pertenecen al equipo paisa, por lo que deberá retornar al finalizar su contrato con Deportes Tolima, ya que no había cláusula de opción de compra.

Aún así, cuando todo parecía encaminado a ser uno de los nuevos refuerzos de Lucas González, un inesperado movimiento apareció en medio del proceso y tendría como protagonista a Necaxa, equipo que milita en el la Liga MX y que se interesó en 'Tatay' para que se una al grupo de colombianos que militan en esta competencia.

El negocio entre colombianos y mexicanos se habría llevado a cabo por más de 1 millón de euros y con un contrato que constaría de 3 años, por lo que jugaría hasta junio de 2029.

¿Cómo le fue a Tatay Torres con Nacional?

Juan Pablo debutó como futbolista profesional en 2022 con tan solo 17 años, pero desde el principio demostró gran talento, aunque no le bastó para ganarse un puesto como titular y sumando pocos partidos, un total de 51, 2.071 minutos dentro del terreno de juego en los cuales anotó 3 goles y puso 2 asistencias.

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¿Cómo le fue a Tatay Torres con Tolima?

El mediocampista ofensivo se convirtió en una pieza fundamental en el equipo de Lucas González, siendo titular en la mayoría de partidos que disputó, los cuales fueron 54, más de 3.000 minutos dentro del terreno de juego desde 2025 en los cuales se pudo reportar con 11 goles y 11 asistencias.