Pablo Sabbag volvería al FPC tras salir como agente libre de Libia

El Fútbol Profesional Colombiano sigue dando de qué hablar y, aunque en la presente edición del mercado de fichajes no ha realizado grandes movimientos, se podría dar el regreso de un goleador que ha conseguido brillar en varias de las ligas más "exóticas".

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Pablo Sabbag es justamente el protagonista, ya que el barranquillero con nacionalidad de Siria tendría en sus planes volver a marcar goles en el FPC, tal como lo ha hecho en los últimos años en Libia con Al Ahli, Suwon de la K League 2 y Alianza Lima de Perú.

Pablo Sabbag tiene opciones de volver al FPC

El futuro del delantero Pablo Sabbag dio un giro para la temporada 2026, ya que tras su exitoso paso por la segunda división de Corea del Sur terminó en con la camiseta de Al Ahly de Egipto, club más ganador de títulos internacionales después del Real Madrid.

La posibilidad de recalar en Al Ahly representó un salto importante hacia un club histórico del continente africano, protagonista habitual de la Liga de Campeones CAF y del Mundial de Clubes.

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Sin embargo, su participación no terminó siendo como se esperaba en cuanto a rendimiento y todo parece indicar que el conjunto egipcio no continuaría con él para el cierre de la temporada.

Es por ello que se dio a conocer que habría despertado el interés de clubes de ligas como Egipto, China y Japón, pero también de la propia liga colombiana, una vieja conocida del jugador tras su paso por La Equidad y Deportivo Cali, lo que podría llegar a persuadirlo más.

Trayectoria de Pablo Sabbag

Sabbag cuenta con un recorrido amplio que incluye pasos por Deportivo Cali, La Equidad, Tondela de Portugal, Estudiantes de La Plata, Newell’s Old Boys y Alianza Lima, antes de consolidarse en Corea del Sur.

¿Cómo le fue a Pablo Sabbag en Corea?

Sabbag, de 28 años, actualmente milita en el Suwon FC de Corea del Sur, donde ha tenido una de las mejores temporadas de su carrera. En 36 partidos disputados con el club asiático acumula 18 goles, y dos asistencias, cifras que han despertado el interés de varios equipos fuera de Asia.