Luis Díaz sueña con ganar el Mundial: "No sé qué haría, me vuelvo loco"

Quedan seis días para que arranque el sueño mundialista para la Selección Colombia que quiere dar golpetazos en la competencia. Esa ilusión iniciará con una debutante como Uzbekistán el miércoles 17 de junio sobre las 9 de la noche en horario colombiano.

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Colombia ya llegó a Guadalajara en donde entrenará en la sede del Atlas antes de trasladarse a Ciudad de México para medirse con Uzbekistán. Luis Díaz es uno de esos jugadores que llama bastante la atención en diferentes países por su gran temporada en Bayern Múnich y cuando se acerca una cita orbital, su protagonismo toma más fuerza.

Después del viaje a Guadalajara, Luis Díaz participó en una entrevista con Billboard junto con Ryan Castro que tendrá un espacio en la inauguración del Mundial. Fue un mano a mano entre el jugador y el artista hablando sobre la música que también rodea a la familia de ‘Lucho’ y, además, el sueño de representar a todo un país en Estados Unidos, Canadá y México en su primer Mundial.

LUIS DÍAZ Y LA LOCURA DE JUGAR EL MUNDIAL DEL 2026

La Selección Colombia se frota las manos con un equipo estelar con figuras como James Rodríguez, Luis Díaz, Luis Javier Suárez, entre otros jugadores que esperan dar de qué hablar. El extremo del Bayern Múnich no se cree todavía esta oportunidad de disputar un certamen mundialista.

Luis Díaz jugará su primera Copa del Mundo y Ryan Castro le preguntó qué es representar a Colombia en un Mundial. Aunque el camino todavía espera por el debut del guajiro, el extremo lo dejó claro, “es un orgullo. Queremos ser un ejemplo para muchos jóvenes. Lo más importante es que cuando termines tu carrera te recuerdan por lo que fuiste, por lo que lograste y por lo que eres como persona”.

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Sobre jugar su primer Mundial, ‘Lucho’ sentenció que, “cumplir el sueño de jugar mi primer Mundial. Para mí representar al país a nivel mundial es una cosa de locos. Sueño con dejarlos en alto de la mejor manera posible, llegar lo más lejos que se pueda. Confiando en Dios, sé que nosotros vamos a hacer las cosas bien y vamos a lograr el objetivo”.

“ME VUELVO LOCO”; LUIS DÍAZ SOBRE LA POSIBILIDAD DE GANAR UN MUNDIAL

Posteriormente, Ryan Castro le preguntó qué harían si la Selección Colombia logra quedar campeón del mundo. El artista afirmó entre risas que lloraría bastante si eso sucede. Luis Díaz tampoco dudó en coincidir en las lágrimas que generará poder coronarse en lo más alto del mundo.

‘Lucho’ aseveró que, “yo también. Yo me vuelvo loco. No sé ni qué haría”. Ryan Castro sentenció, “vamos a hacer de todo: tomar, llorar, abrazar, celebrar, querer, gritar… Pedir permiso en el trabajo, orar, darle gracias a Dios… Hay que camellar para llegar a ese día”.

Sin duda alguna, esta victoria le podría dar a Luis Díaz la oportunidad de seguir escalando en el escalafón de candidatos a ganar el Balón de Oro en la próxima entrega después de una cita orbital. Depende también de sus goles y de sus asistencias después de ser una de las grandes figuras en la temporada con el Bayern Múnich.

JAMES HABLÓ SOBRE LUIS DÍAZ CANDIDATO AL BALÓN DE ORO

Como capitán, James Rodríguez envió un mensaje de unidad para todo el país y también afirmó que ve con opciones el hecho de que Luis Díaz pelee por ganar el Balón de Oro en la próxima entrega. De hecho, ya lo puso en el top cinco de los mejores jugadores del mundo.

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Así las cosas, James aseguró que, “claro, ¿por qué no? Yo creo que está entre el top 5 ahora. Lucho ha hecho una temporada única y bueno, ¿por qué no? Si llega a una gran final y podemos quedar campeones, Lucho Balón de Oro, ¿por qué no?”. Habrá que esperar los resultados del Mundial individual y grupal para que Luis Díaz tenga chances serias de ganar un Balón de Oro.

Finalmente, James pidió unidad alrededor de la Selección y recordó el ambiente que acompañó al equipo durante la última Copa América: “Todos tenemos que estar unidos por esta misma causa. Nosotros sentimos eso también”, concluyó el capitán.

EL MUNDIAL SE VE POR EL CANAL RCN Y POR LA APP DEL CANAL RCN

A lo largo del certamen mundialista, el Canal RCN tendrá protagonismo con los partidos del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México con un cubrimiento especial y para llevarles todas las emociones de esta cita orbital.

Partidos de la fase de grupos que se verán por el Canal RCN

11 de junio

México Vs Sudáfrica

12 de junio

Estados Unidos Vs Paraguay

13 de junio

Brasil Vs Marruecos

14 de junio

Países Bajos Vs Japón

15 de junio

España Vs Cabo Verde

16 de junio

Argentina Vs Argelia

17 de junio

Uzbekistán Vs Colombia

18 de junio

Suiza Vs Bosnia

19 de junio

Escocia Vs Marruecos

20 de junio

Alemania Vs Costa de Marfil

21 de junio

Bélgica Vs Irán

22 de junio

Argentina Vs Austria

23 de junio

Colombia Vs Congo

24 de junio

Escocia Vs Brasil

25 de junio

Ecuador Vs Alemania

26 de junio

Uruguay Vs España

27 de junio

Colombia Vs Portugal

Partidos de 16avos de final que transmitirá RCN

Por otro lado, el Canal RCN también transmitirá 16 encuentros válidos de los dieciseisavos de final

28 de junio

29 de junio

30 de junio

30 de junio

1 de julio

2 de julio

3 de julio

Partidos de 8avos de final que transmitirá RCN

A través de la señal del Canal RCN los televidentes también podrán VER EN VIVO cinco compromisos de los octavos de final.

4 de julio

5 de julio

6 de julio

7 de julio

7 de julio

Partidos de cuartos de final y semifinal por el Canal RCN

Por la señal del Canal RCN también se podrán VER EN VIVO dos duelos de los cuartos de final (9 y 10 de julio) y las dos semifinales (14 y 15 de julio).

La gran final por el Canal RCN

La gran final de la Copa del Mundo 2026 tendrá transmisión EN VIVO por la señal del Canal RCN el 19 de julio.