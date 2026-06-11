Luis Díaz sueña con ganar el Mundial: "No sé qué haría, me vuelvo loco"

Quedan seis días para que arranque el sueño mundialista para la Selección Colombia que quiere dar golpetazos en la competencia. Esa ilusión iniciará con una debutante como Uzbekistán el miércoles 17 de junio sobre las 9 de la noche en horario colombiano.
Colombia ya llegó a Guadalajara en donde entrenará en la sede del Atlas antes de trasladarse a Ciudad de México para medirse con Uzbekistán. Luis Díaz es uno de esos jugadores que llama bastante la atención en diferentes países por su gran temporada en Bayern Múnich y cuando se acerca una cita orbital, su protagonismo toma más fuerza.
Después del viaje a Guadalajara, Luis Díaz participó en una entrevista con Billboard junto con Ryan Castro que tendrá un espacio en la inauguración del Mundial. Fue un mano a mano entre el jugador y el artista hablando sobre la música que también rodea a la familia de ‘Lucho’ y, además, el sueño de representar a todo un país en Estados Unidos, Canadá y México en su primer Mundial.
LUIS DÍAZ Y LA LOCURA DE JUGAR EL MUNDIAL DEL 2026
La Selección Colombia se frota las manos con un equipo estelar con figuras como James Rodríguez, Luis Díaz, Luis Javier Suárez, entre otros jugadores que esperan dar de qué hablar. El extremo del Bayern Múnich no se cree todavía esta oportunidad de disputar un certamen mundialista.
Luis Díaz jugará su primera Copa del Mundo y Ryan Castro le preguntó qué es representar a Colombia en un Mundial. Aunque el camino todavía espera por el debut del guajiro, el extremo lo dejó claro, “es un orgullo. Queremos ser un ejemplo para muchos jóvenes. Lo más importante es que cuando termines tu carrera te recuerdan por lo que fuiste, por lo que lograste y por lo que eres como persona”.
Sobre jugar su primer Mundial, ‘Lucho’ sentenció que, “cumplir el sueño de jugar mi primer Mundial. Para mí representar al país a nivel mundial es una cosa de locos. Sueño con dejarlos en alto de la mejor manera posible, llegar lo más lejos que se pueda. Confiando en Dios, sé que nosotros vamos a hacer las cosas bien y vamos a lograr el objetivo”.
“ME VUELVO LOCO”; LUIS DÍAZ SOBRE LA POSIBILIDAD DE GANAR UN MUNDIAL
Posteriormente, Ryan Castro le preguntó qué harían si la Selección Colombia logra quedar campeón del mundo. El artista afirmó entre risas que lloraría bastante si eso sucede. Luis Díaz tampoco dudó en coincidir en las lágrimas que generará poder coronarse en lo más alto del mundo.
‘Lucho’ aseveró que, “yo también. Yo me vuelvo loco. No sé ni qué haría”. Ryan Castro sentenció, “vamos a hacer de todo: tomar, llorar, abrazar, celebrar, querer, gritar… Pedir permiso en el trabajo, orar, darle gracias a Dios… Hay que camellar para llegar a ese día”.
Sin duda alguna, esta victoria le podría dar a Luis Díaz la oportunidad de seguir escalando en el escalafón de candidatos a ganar el Balón de Oro en la próxima entrega después de una cita orbital. Depende también de sus goles y de sus asistencias después de ser una de las grandes figuras en la temporada con el Bayern Múnich.
JAMES HABLÓ SOBRE LUIS DÍAZ CANDIDATO AL BALÓN DE ORO
Como capitán, James Rodríguez envió un mensaje de unidad para todo el país y también afirmó que ve con opciones el hecho de que Luis Díaz pelee por ganar el Balón de Oro en la próxima entrega. De hecho, ya lo puso en el top cinco de los mejores jugadores del mundo.
Así las cosas, James aseguró que, “claro, ¿por qué no? Yo creo que está entre el top 5 ahora. Lucho ha hecho una temporada única y bueno, ¿por qué no? Si llega a una gran final y podemos quedar campeones, Lucho Balón de Oro, ¿por qué no?”. Habrá que esperar los resultados del Mundial individual y grupal para que Luis Díaz tenga chances serias de ganar un Balón de Oro.
Finalmente, James pidió unidad alrededor de la Selección y recordó el ambiente que acompañó al equipo durante la última Copa América: “Todos tenemos que estar unidos por esta misma causa. Nosotros sentimos eso también”, concluyó el capitán.
EL MUNDIAL SE VE POR EL CANAL RCN Y POR LA APP DEL CANAL RCN
A lo largo del certamen mundialista, el Canal RCN tendrá protagonismo con los partidos del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México con un cubrimiento especial y para llevarles todas las emociones de esta cita orbital.
Partidos de la fase de grupos que se verán por el Canal RCN
11 de junio
México Vs Sudáfrica
12 de junio
Estados Unidos Vs Paraguay
13 de junio
Brasil Vs Marruecos
14 de junio
Países Bajos Vs Japón
15 de junio
España Vs Cabo Verde
16 de junio
Argentina Vs Argelia
17 de junio
Uzbekistán Vs Colombia
18 de junio
Suiza Vs Bosnia
19 de junio
Escocia Vs Marruecos
20 de junio
Alemania Vs Costa de Marfil
21 de junio
Bélgica Vs Irán
22 de junio
Argentina Vs Austria
23 de junio
Colombia Vs Congo
24 de junio
Escocia Vs Brasil
25 de junio
Ecuador Vs Alemania
26 de junio
Uruguay Vs España
27 de junio
Colombia Vs Portugal
Partidos de 16avos de final que transmitirá RCN
Por otro lado, el Canal RCN también transmitirá 16 encuentros válidos de los dieciseisavos de final
28 de junio
29 de junio
30 de junio
30 de junio
1 de julio
2 de julio
3 de julio
Partidos de 8avos de final que transmitirá RCN
A través de la señal del Canal RCN los televidentes también podrán VER EN VIVO cinco compromisos de los octavos de final.
4 de julio
5 de julio
6 de julio
7 de julio
7 de julio
Partidos de cuartos de final y semifinal por el Canal RCN
Por la señal del Canal RCN también se podrán VER EN VIVO dos duelos de los cuartos de final (9 y 10 de julio) y las dos semifinales (14 y 15 de julio).
La gran final por el Canal RCN
La gran final de la Copa del Mundo 2026 tendrá transmisión EN VIVO por la señal del Canal RCN el 19 de julio.