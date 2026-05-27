Luis Díaz ilusiona a Colombia: “Siempre esperen entrega, corazón y hambre de luchar”

Sin duda alguna, Luis Fernando Díaz Marulanda no podía quedarse afuera de la lista de 26 jugadores que disputarán la Copa del Mundo con la Selección Colombia. Hizo parte de los 55 y como era de esperarse por su nombre, trayectoria y su temporada con el Bayern Múnich, el extremo liderará al seleccionado cafetero.

Este será el primer Mundial de Luis Díaz y no puede con la emoción e ilusión de actuar en el certamen global que lo puede afianzar como uno de los mejores jugadores del mundo, si no lo es ya en estos momentos. Tal vez le hace falta disputar este torneo y ganar una UEFA Champions League.

Varios jugadores han reaccionado en las redes sociales por sus llamados a la Selección Colombia y el guajiro del Bayern Múnich no se quedó atrás para agradecerle a Néstor Lorenzo la convocatoria y, además, envió un mensaje para los aficionados colombianos.

EL MENSAJE DE LUIS DÍAZ TRAS LA CONVOCATORIA PARA EL MUNDIAL

Luis Díaz no se iba a quedar afuera después de todo lo que hizo con el Bayern Múnich en la temporada. A sus 29 años, el extremo guajiro disputará su primer certamen mundialista y sueña con consolidarse con un buen papel. Su polivalencia en todos los lugares del ataque puede ser determinante.

La convocatoria se anunció el lunes 25 de mayo y a los dos días, ‘Lucho’ apareció en las redes sociales con un mensaje de ilusión para afrontar la Copa del Mundo. El guajiro inició con, “el agradecimiento primero siempre es para Dios. Ese niño que un día soñaba en el patio de su casa, hoy ve cumplido uno de los sueños más grandes de su vida: ir a un Mundial.

Lea también Equipos de la Liga BetPlay reciben ayuda de la FIFA por el Mundial: se conoció la razón

No me alcanzan las palabras para explicar el orgullo y la felicidad que siento por representar a mi país. Lo soñé desde muy pequeño, lo trabajé con el corazón, y hoy, gracias a Dios, es una realidad. Gracias a mi familia, a todos los que siempre estuvieron, a los que creyeron en mí cuando apenas comenzaba, y a Dios por guiar cada paso de mi camino.

Ahora solo queda una cosa: dejarlo todo por esta camiseta, por mi país y por millones de colombianos que sueñan con nosotros. De mí siempre esperen entrega, corazón y hambre de luchar hasta el final, porque por estos colores se corre, se pelea y se deja el alma hasta el último minuto”, escribió en su cuenta oficial de X.

LAS ESTADÍSTICAS DE LUIS DÍAZ PARA ESTAR EN EL MUNDIAL

Apenas llegó Luis Díaz al Bayern Múnich, el primer reto que tuvo fue definiendo el título de la Supercopa de Alemania contra el Stuttgart. Marcó un gol en dicho partido y empezó el idilio entre el colombiano, la hinchada y las redes. Ganó su primer título en ese encuentro.

En la Bundesliga, Luis Díaz no dejó de marcar y asistir. Se acomodó como el segundo goleador del club detrás de Harry Kane y uno de los principales asistentes con Michael Olise. ‘Lucho’ dejó grandes cifras sumando 51 partidos, marcó 26 goles en todas las competencias y 19 asistencias.

Evidentemente, estas cifras lo dejan en lo más alto de la temporada y lo preparan de cara al Mundial con la Selección Colombia que también espera al ‘Lucho’ del Bayern Múnich con goles y asistencias en busca de llegar muy lejos.

A METERSE EN LA HISTORIA: LUIS DÍAZ Y OTRO RETO EN EL MUNDIAL

Además del objetivo que tiene de hacer un buen papel en el Mundial y afianzar cada vez más su estatus de referente y líder de la Selección Colombia, aparece otro tema que es ser uno de los tres goleadores del combinado nacional que podría hacerlo en el primer Mundial.

Lea también Directivos del Junior tomaron contundente decisión sobre el futuro de Alfredo Arias

En estos momentos, Luis Díaz está en la cuarta posición de los goleadores de la Selección Colombia. Cuenta con 21 goles en 72 presentaciones defendiendo los colores de la ‘Tricolor’. El máximo artillero es Radamel Falcao García que suma 36, James Rodríguez con 31 y Arnoldo Iguarán con 25. A ‘Lucho’ lo separan cuatro anotaciones de su paisano.

Además, este sería el primero, pero a Luis Díaz le quedarán unos cuantos Mundiales más por disputar. El debut en el plano orbital siempre se disfruta más y eso es lo que quiere hacer en esta primera edición.