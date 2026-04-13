Nacional vs Tolima: choque de estilos y de realidades en la segunda fecha de Libertadores

Todo está listo para un duelo clave en el Grupo B de la Copa Libertadores, donde Club Nacional de Football recibirá este martes a Deportes Tolima por la segunda fecha de la fase de grupos. Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar para no ceder terreno en la zona.

Detalles de Nacional vs Tolima

El compromiso se disputará en el estadio Gran Parque Central a partir de las 7:00 p. m. hora local (5:00 p. m. de Colombia), y contará con el arbitraje del argentino Yael Falcón Pérez. Se espera un ambiente exigente para el conjunto visitante.

Así llegan Nacional y Tolima a la segunda fecha de Libertadores

El equipo uruguayo afronta este encuentro con la obligación de mejorar su presente, pues atraviesa un momento deportivo complejo. Séptimo en el Torneo Apertura y sin grandes opciones de pelear el título, Nacional viene de perder la final de la Supercopa Uruguaya ante Peñarol y tampoco logró imponerse en el clásico reciente.

Además, el tricolor no ha conseguido victorias en lo que va del mes de abril, situación que ha incrementado la presión sobre el plantel y el cuerpo técnico. Este duelo aparece como una oportunidad para encaminar su rendimiento en el plano internacional.

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Por su parte, Deportes Tolima llega con un panorama distinto. Aunque tampoco ha ganado en abril, el conjunto colombiano se mantiene en zona de clasificación en la Liga BetPlay y sigue en carrera por disputar la fase definitiva del torneo local.

El cuadro pijao decidió reservar a varios de sus titulares el fin de semana, pensando justamente en este compromiso. Para este partido se espera el regreso de futbolistas clave como Neto Volpi, Brayan Rovira y Adrián Parra, quienes le darán equilibrio al equipo.

En cuanto a las posibles alineaciones, Nacional podría contar con nombres de experiencia como Sebastián Coates y Maximiliano Gómez, mientras que Deportes Tolima apostaría por una base sólida en defensa y un mediocampo combativo para contrarrestar al rival.

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No obstante, el conjunto uruguayo tendrá bajas sensibles, como la del delantero Gonzalo Carneiro, quien se encuentra lesionado, además de otros jugadores que siguen en recuperación, lo que condiciona las variantes ofensivas del equipo.

En la tabla del Grupo B, ambos equipos suman un punto tras la primera jornada. Nacional igualó 1-1 frente a Coquimbo Unido como visitante, mientras que Tolima empató 0-0 ante Universitario de Deportes en Ibagué, por lo que este duelo será determinante para empezar a perfilar posiciones en la zona.