Néiser cambia críticas por elogios en Cruzeiro: habría noticia para la Libertadores

Después de varias temporadas en Millonarios y sin ningún gol como jugador profesional en clubes, Néiser Villarreal dejó grandes sensaciones en la Selección Colombia Sub-20 en el Mundial. Se ganó la confianza de César Torres, y, además, su buen momento en ese tercer puesto mundialista le permitió estar en el ojo de grandes clubes del mundo.

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Firmó contrato con Cruzeiro cuando también se hablaba de opciones, tal vez distantes de jugar en España con Atlético de Madrid, y hasta un rumor del Barcelona. En Brasil le dieron la oportunidad y, aunque no fue fácil se fue ganando la confianza del cuerpo técnico.

Ya suma tres goles como profesional a nivel de clubes con Cruzeiro y sueña en grande en Sudamérica. Artur Jorge no lo tuvo en consideración para el debut de la Copa Libertadores frente a Barcelona de Guayaquil, pero todo podría cambiar en la próxima jornada internacional.

NÉISER VILLARREAL DEBUTARÍA EN LA COPA LIBERTADORES CON CRUZEIRO

No fue para nada fácil ganarse la confianza de los entrenadores de Cruzeiro, de hecho, hubo varias imágenes que demostraban la desesperación del tumaqueño de 20 años en el banquillo de suplentes al límite del llanto. Aprovechó el tiempo que le dieron con tres goles, pero también falló goles cantados en la última fecha contra Bragantino.

Jugó 85 minutos y se viene una semana clave en Copa Libertadores. Cruzeiro enfrentará a Universidad Católica de Chile en condición de local y Néiser Villarreal esperará por su debut en el torneo internacional. Responde a la confianza brindada por Artur Jorge con goles y esto haría cambiar todo con el nariñense.

Néiser fue titular, y Artur Jorge reveló que, “obviamente, nunca se me pasó por la cabeza sacar a Néiser; lo que creó fue suficiente para justificar que se quedara en la segunda mitad. Se crearon ocasiones, hubo volumen de ataque. Lo que falta es definición, un poco más de calma, más calidad en algunos momentos”.

Además, destacó la profesionalidad del delantero colombiano, algo que quedó a deber en su experiencia con Millonarios, “por supuesto eso no tiene nada que ver con el aspecto psicológico. Néiser y Matheus son dos jugadores que trabajan de maravilla, profesionales comprometidos, y son opciones para mí”.

Este rendimiento le puede abrir la puerta para poder sumar minutos en el duelo de la Copa Libertadores ante Universidad Católica de Chile en el Estadio Mineirao ya sea como titular o en algún tramo del segundo tiempo si así lo considera el portugués Artur Jorge.

LOS PRÓXIMOS RETOS DE NÉISER VILLARREAL EN CRUZEIRO

El delantero tumaqueño de 20 años tiene que seguir convenciendo a Artur Jorge y a Néstor Lorenzo, seguramente no para este momento a falta de dos meses para el Mundial, sino por la necesidad de empezar a formar una Selección Colombia más juvenil para los siguientes años.

Cruzeiro tendrá duros retos en los próximos días, teniendo en cuenta que juega Copa Libertadores y el Brasileirao. Por el torneo internacional se viene el duelo ante Universidad Católica en el que Néiser Villarreal espera debutar en la máxima competencia de clubes en Sudamérica. Por la liga local enfrentarán a Gremio en casa.

Sin duda alguna, son dos duros retos que tendrá por delante Cruzeiro con Néiser Villarreal que espera seguir marcando goles para mantener al cuadro de Belo Horizonte en las posiciones de competencias internacionales del Brasileirao.

NÉISER VILLARREAL DEBERÁ VESTIRSE DE HÉROE EN CRUZEIRO

Infortunadamente, Cruzeiro de Néiser Villarreal no la pasa para nada bien en estos momentos en el Brasileirao. El equipo de Belo Horizonte está en la decimoséptima casilla del torneo con diez unidades en once partidos disputados. Suma apenas dos victorias, cuatro empates y cinco caídas.

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Artur Jorge confía plenamente en la capacidad goleadora y en la creación de juego de Néiser Villarreal que ya suma tres goles en la campaña. El primero fue contra Vasco da Gama en un empate a tres tantos, y en la jornada consecutiva anotó ante Athletico Paranaense con una derrota. Luego, celebró un nuevo gol para dar la victoria al Cruzeiro de visitante contra el Bragantino.

Néiser tendrá que salvar a Cruzeiro del descenso, dado que en Brasil bajan los últimos cuatro clubes. En estos momentos, el equipo de Belo Horizonte está en la casilla 17, posición que los dejará en la Serie B. Afortunadamente, una victoria les permitiría salir de las posiciones del descenso.