Nelson Deossa no iría a Brasil: cinco equipos de Inglaterra buscarían ficharlo

Mucho se ha hablado del futuro de Nelson Deossa que podría salir del Real Betis Balompié en los próximos días. El cuadro español quiere sacar un incentivo económico de la venta del mediocampista con pasado en Rayados de Monterrey y ahí es donde aparecen varios destinos.

Lea también Tolima confirmó su último refuerzo para la Copa Libertadores y la Liga BetPlay

Su futuro podría estar afuera de Europa con los intereses del América de México, River Plate y en Brasil también apareció una oportunidad en Vasco da Gama. De hecho, el equipo brasileño era el que más cerca estaba de cerrar una negociación con el ex Atlético Nacional.

Poco a poco, las negociaciones se fueron complicando cada vez más por un cambio de planes de Vasco da Gama que empezó a ver alternativas, una de ellas, Santiago Sosa de Racing de Avellaneda que terminó recalando en el equipo de Río de Janeiro. Además, Betis lo tuvo en cuenta en la pretemporada y Nelson Deossa respondió con un gol contra el Olympique de Lyon.

En medio de la pretemporada del Betis que afronta el reto contra el Arsenal en Dublín, Irlanda, aparecen varios equipos de Inglaterra que han puesto sus ojos en el volante que fue parte de la lista preliminar de 55 jugadores para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

TRES EQUIPOS DE LA PREMIER LEAGUE QUIEREN A NELSON DEOSSA

Nelson Deossa espera definir su futuro y este amistoso en Dublín ante el Arsenal puede ser un puente para que se confirme su traspaso en próximos días a un equipo de la Premier League o de la Championship que no es una competencia para nada sencilla en busca del ascenso.

Y es que, la información que salió por parte de Pepe Elías, algunos de los equipos interesados en Nelson Deossa enviarán ojeadores a Irlanda para que estén pendientes en el protagonismo del colombiano. En la Premier League aparecen el Ipswich Town, recientemente ascendido y el Leeds United como las dos opciones.

Desde Inglaterra fuerzan la pausa de las negociaciones entre Real Betis y el Vasco da Gama que poco a poco se han puesto mucho más lentas por las decisiones del cuadro bético en tener al volante en la pretemporada ante el Arsenal. Además, también aparece el Hull City que también subió a la máxima categoría.

Lea también [Video] Polémico arbitraje salvó a figura de Santa Fe de la expulsión tras patadón en el cuello

Los intereses de Ipswich, Hull City y Leeds podrían consolidarse después de este encuentro en Dublín. Los agentes de cada uno de estos clubes, junto con los de la Championship podrían empezar a acercarse al volante colombiano.

DOS CLUBES DE LA CHAMPIONSHIP TAMBIÉN ESTÁN PENDIENTES DE NELSON DEOSSA

Pero, la Premier League no sería la única competencia de Inglaterra que quiere contar con Nelson Deossa. El mediocampista que pasó por Pachuca y Rayados de Monterrey en México también está en el radar de la Championship, una competencia sumamente complicada en busca del ascenso.

Lea también Selección Colombia Femenina Sub-20: convocatoria oficial antes del Mundial

En la segunda división de Inglaterra ya está Jhon Solís consolidado como jugador insignia del Birmingham City y lo mismo podría pasar con Nelson Deossa. West Ham y Wolverhampton que descendieron para esta temporada 2026/27 también pusieron sus ojos en el volante colombiano.

Habrá que esperar en qué terminará el mercado de fichajes con Nelson Deossa que suma pretendientes tanto en Europa como en México con el Club América o en Sudamérica con River Plate o Vasco da Gama. Las negociaciones se han enfriado un poco.