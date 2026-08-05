Selección Colombia Femenina Sub-20: convocatoria oficial antes del Mundial

La Selección Colombia Femenina sigue acaparando las miradas por el desempeño en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 en Santo Domingo, República Dominicana. Las dirigidas por Ángelo Marsiglia están a 90 minutos de ganar por primera vez la competencia en una final que enfrentarán a su similar de México.

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Sin embargo, no es la única Selección Colombia que verá acción. En septiembre arrancará el Mundial de la categoría Sub-20 Femenino en Polonia, y, a falta de un mes para esa cita orbital, Carlos Paniagua dio a conocer la lista de convocadas para afrontar el primer microciclo de preparación.

Esta convocatoria tiene una base de jugadoras que actúan en la Liga Femenina BetPlay con Fortaleza e Independiente Santa Fe como los clubes que más convocadas tienen de acuerdo con el listado que sacó Carlos Paniagua, entrenador de las categorías juveniles de Colombia.

CONVOCATORIA DE LA SELECCIÓN COLOMBIA FEMENINA SUB-20

Este miércoles 5 de agosto, el cuerpo técnico de la Selección Colombia Femenina Sub-20 espera sumar las primeras sesiones de entrenamiento con miras al Mundial de Polonia. Desde la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol en Barranquilla iniciará este microciclo con 22 jugadoras.

En este listado de 22 futbolistas, aparecen nombres que, en su mayoría juegan en la liga colombiana y solo hay una jugadora que actúa en el balompié internacional como lo es Isabel Weiner, de proceso en selecciones colombianas juveniles. Weiner pertenece a Columbia University. Así las cosas, esta es la convocatoria oficial de Colombia:

Ana Sophia Quiroga Vargas – Atlético Bucaramanga

Brenda Michell Cardona Mahecha – Independiente Santa Fe

Carina Montaño Montaño – Cortuluá

Catalina Cortés Roldán – América De Cali

Isabel Weiner – Columbia University (Usa)

Isabella Díaz Rodríguez – Independiente Santa Fe

Juana Sofia Ortegón Giraldo – Independiente Santa Fe

Lina Marcela Arboleda Vásquez – Millonarios Fc

Luisa Fernanda Hernández Álvarez – Atlético Nacional

María Alejandra Baldovino Vásquez – Junior Fc

María Fernanda Viáfara Bravo – Millonarios Fc

María José Torres Cristancho – Independiente Medellín

Mariana Mosquera Herrera – Atlético Nacional

Mercedes Maria Martínez Medina – Fortaleza Ceif

Mirna Rocio Olaya Obregón – Millonarios Fc

Reina Sofia Torres Maldonado – Fortaleza Ceif

Sara Valentina Bohorquez Labrador – Fortaleza Ceif

Saray Marín Areiza – América De Cali

Sofia Henao Mosquera – Fortaleza Ceif

Sofía Ortiz Chicue – América De Cali

Sophia Posada Mora – Independiente Santa Fe

Valentina Rojas Grisales – Independiente Medellín

¿CUÁNDO EMPIEZA EL MUNDIAL Y EN QUÉ GRUPO ESTÁ COLOMBIA?

El Mundial Sub-20 que se celebrará en Polonia arrancará el 5 de septiembre de 2026 con 24 selecciones. La suerte del sorteo para definir los grupos dejó a Colombia junto con Costa Rica, Portugal y a la actual campeona de la categoría, Corea del Norte.

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Bajo este panorama, Colombia tendrá su debut en la Copa del Mundo de Polonia el 7 de septiembre contra Costa Rica. Luego, el 10 se medirán con Portugal y finalizarán la fase de grupos el 13 contra Corea del Norte con la ilusión de sellar la clasificación para los octavos de final de la cita orbital.

Vale la pena acotar que, en esta Copa del Mundo clasificarán las dos primeras selecciones de cada grupo y cuatro mejores terceras para componer los octavos de final. De esa manera se desarrollarán las fases finales.