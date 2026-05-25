Selección Colombia: los cinco descartes de Néstor Lorenzo para el Mundial

A falta de 17 días para que arranque el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, la Selección Colombia acabó la espera este lunes 25 de mayo después de que el domingo 24, Néstor Lorenzo convocara una rueda de prensa. Con mucha expectativa, el argentino dio a conocer el listado oficial para la Copa del Mundo.

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Lo que se preveía es que la lista iba a salir entre el sábado 30 y el domingo 31 de mayo. Sin embargo, Néstor Lorenzo la mandó cambiada revelando los detalles de la convocatoria de 26 jugadores de la Selección Colombia que afrontarán el reto mundialista.

Esa lista de 26 jugadores iba a salir de esa convocatoria preliminar de 55 futbolistas que había filtrado el entrenador ese 14 de mayo. Once días después salió la definitiva con grandes ausencias, entre ellas, una que se esperaba bastante como la de Jhon Jáder Durán.

LAS CINCO AUSENCIAS SIGNIFICATIVAS EN LA SELECCIÓN COLOMBIA PARA EL MUNDIAL

En cada una de las posiciones del campo de juego hay una que otra ausencia importante que da de qué hablar. Por su parte, en la zaga defensiva, Néstor Lorenzo la mandó cambiada con la convocatoria de Willer Ditta que ha sido parte del proceso, pero que tal vez no estaba en la agenda de muchos. El defensor central entra en la convocatoria dejando a un lado a Yerson Mosquera que descendió en el Wolverhampton.

Además de Yerson Mosquera, la zaga defensiva tiene otra ausencia con respecto a lo que se vio en la Fecha FIFA de marzo. Juan David Cabal, que perdió toda regularidad en la Juventus tampoco está en la convocatoria oficial.

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Ya en la delantera la gran novedad pasa por Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández que sí estará en la Copa del Mundo. No está Sebastián Villa que había dado mucho de qué hablar ni Johan Carbonero que venía siendo parte de las convocatorias regularmente. Tampoco está Rafael Santos Borré, que es uno de los regularmente convocados.

Uno de los que se perfilaba como el reemplazo ideal de Rafael Santos Borré era nada más ni nada menos que Kevin Viveros, goleador del Brasileirao y pedido por muchos en la convocatoria oficial. Sin embargo, el delantero ex Atlético Nacional, que estaba en la lista de 55 jugadores no figuró en la convocatoria tras la rueda de prensa.

¿QUÉ PASA SI ANTES DEL MUNDIAL HAY LESIONADOS?

Evidentemente, se espera que no haya alguna dolencia física de algún jugador en esta lista definitiva en estos amistosos que quedan contra Costa Rica y Jordania. Pero si hay un futbolista que se baje del Mundial por alguna lesión, Néstor Lorenzo podría buscar reemplazos.

Y es que, esa lista de 55 jugadores volvería a tomar importancia con la posibilidad de mover fichas en caso de alguna lesión. Si hay alguna baja, Néstor Lorenzo los podría reemplazar con un futbolista de esa convocatoria preliminar que lanzó el 14 de mayo.

Este reemplazo se tendría que hacer un día antes del debut de la Selección Colombia para afrontar el Mundial. Los dirigidos por Néstor Lorenzo enfrentará primero a Uzbekistán, luego a República Democrática del Congo y finalizarán contra Portugal.

LISTA DE 26 JUGADORES DE LA SELECCIÓN COLOMBIA PARA EL MUNDIAL DE 2026

Arqueros

Camilo Vargas (Atlas de México)

Álvaro Montero (Vélez Sarsfield)

David Ospina (Atlético Nacional)

Defensas

Willer Ditta (Cruz Azul)

Daniel Muñoz (Crystal Palace)

Santiago Arias (Independiente de Avellaneda)

Dávinson Sánchez (Galatasaray)

Yerry Mina (Cagliari)

Jhon Janer Lucumí (Bologna)

Johan Mojica (Mallorca)

Déiver Machado (Nantes)

Volantes

Kevin Castaño (River Plate)

Jefferson Lerma (Crystal Palace)

Gustavo Puerta (Racing de Santander)

Richard Ríos (Benfica)

Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense)

Jhon Arias (Palmeiras)

Jorge Carrascal (Flamengo)

James Rodríguez (Minnesota United)

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Juan Fernando Quintero (River Plate)

Jáminton Campaz (Rosario Central)

Delanteros

Carlos Andrés Gómez (Vasco da Gama)

Luis Díaz (Bayern Múnich)

Luis Javier Suárez (Sporting Lisboa)

Jhon Córdoba (Krasnodar)

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández (Real Betis)