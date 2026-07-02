Néstor Lorenzo fue claro sobre la preocupación que hay con Luis Díaz

El final de los dieciseisavos de final está a punto de llegar y junto con ello empieza también a tomar fuerza el nombre de la Selección Colombia, ya que se espera que la 'tricolor' forme parte del selecto grupo de 16 equipos que permanezcan en competencia.

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La escuadra comandada por Néstor Lorenzo logró clasificar de buena manera a la siguiente instancia de la competencia tras ser primero del Grupo K, pero a lo largo de esta primera fase las miradas se las robó Luis Díaz y no precisamente por su buen rendimiento, sino porque no pasa por su mejor momento.

Néstor Lorenzo no se guardó nada con Luis Díaz

La Selección Colombia fue una de las primeras en definir su clasificación a los 16avos luego de sus dos contundentes victorias frente a Uzbekistán y RD Congo, pero fue hasta el encuentro contra Portugal que finalmente pudo definir a su rival.

A lo largo de esta instancia, Lorenzo consiguió conformar un equipo de alto nivel en donde ha conseguido brillar Daniel Muñoz, quien es el goleador del equipo, Gustavo Puerta, Camilo Vargas, pero quien no ha destacado del todo es Luis Díaz, a quien le sigue haciendo falta el "centavo para el peso".

Luis Díaz ha dejado sensaciones irregulares en el transcurso de la Copa Mundial, ya que a pesar de haberse conseguido reportar ya con gol, todavía no pasa por su mejor momento, aunque Néstor Lorenzo aún no le quita el voto de confianza y sabe que es una figura indiscutible de la 'tricolor'.

"Lucho es un jugador desequilibrante que siempre esperamos que aparezca en todos los partidos y lo ha hecho, le han anulado goles y tampoco ha contado con esa fortuna, pero lucho ha hecho buenos partidos y ojalá que el día de mañana también lo haga, que pueda convertir y sea figura, pero siempre estamos a la expectativa en él por el gran jugador que es".

Lorenzo confirmó si Montero reemplazará a Camilo Vargas si hay penales

El historial de ambas escuadras en la Copa Mundial refleja que este será un auténtico "choque de titanes" que incluso se podría llegar a ir a la prórroga e incluso a la instancia de los penales, por lo cual Néstor Lorenzo fue consultado con respecto a la estratega que utilizaría en esta instancia y reveló que, aunque Camilo Vargas y Álvaro Montero son bastante buenos atajando penales, se inclinaría por la permanencia del arquero de Atlas.

"Creo que tenemos dos arqueros que son muy buenos en esa instancia. Vargas tiene un buen récord de atajar penales y creo que no vería el ingreso de Álvaro Montero necesario".

¿Dónde ver Colombia vs Ghana?

En cuanto a la transmisión del partido entre Colombia y Ghana el viernes 3 de julio sobre las 20:30 hora Colombia, esta podrá verse en Canal RCN, señal que tendrá la cobertura oficial del partido para Colombia. La cadena ofrecerá la señal en directo con toda la previa, el desarrollo del juego y el análisis posterior.

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