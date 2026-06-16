Néstor Lorenzo puso fin a lo rumores: así está el departamento médico de Colombia

El corazón de los colombianos se empieza a acelerar cada vez más, ya que la espera está a punto de terminar y la Selección Colombia está a punto de hacer su debut oficial en la Copa Mundial.

Néstor Lorenzo está a punto de dirigir su primer compromiso en el Mundial enfrentándose a la Selección de Uzbekistán. Sin embargo, previo a este encuentro, se habló con respecto a los jugadores con molestias físicas y el estratega dio un parte alentador.

Lorenzo recalcó que todos los jugadores de Colombia están bien físicamente

El sueño mundialista de la 'tricolor' comenzará el miércoles 17 de junio frente a la Selección de Uzbekistán, un encuentro que será el primero para muchos de los convocados por Néstor Lorenzo, pero también habrá jugadores que estarán en su segundo y tercer certamen Mundial como lo son James Rodríguez, David Ospina o Yerry Mina.

Dentro de los 26 jugadores que representarán a los más de 50 millones de colombianos hubo algunos que llegaron con un par de molestias o bajo nivel deportivo para esta competencia.

Dentro de los rumores que preocupaban en la Selección Colombia estaba el estado físico de James Rodríguez, quien no llegaba con regularidad física de Minnesota, y de Jhon Córdoba, quien si llegó con una lesión.

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Sin embargo, Néstor Lorenzo confirmó que ambos jugadores y toda su plantilla se encontraba en óptimas condiciones para debutar en el Mundial.

"El estado de salud de los 26 jugadores es muy bueno. Lo de Córdoba es que ha evolucionado muy bien, está apto, pero está atrasado en la parte futbolística, ya que se perdió los últimos dos partidos preparatorios contra Costa Rica y Jordania, pero está apto para poder jugar también".

Vea el Mundial por el Canal RCN y la APP del Canal RCN

RCN se sumó a la fiesta mundialista y quiere que todos aquellos que no podrán estar presentes en los escenarios deportivos también lo estén, por lo que transmitirán por el Canal RCN y la APP del Canal RCN 17 compromisos de la fase de grupos, entre los que se destacan todos los duelos de la Selección Colombia frente a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

Además, Santiago Escobar, VP Digital RCN, y Edgardo Frías, Director general de Google, quienes confirmaron la transmisión de todos los partidos de la 'tricolor', pero también de los primeros 10 minutos de otros 15 encuentros a través del Canal de RCN por YouTube.

Lorenzo habló puntualmente de James Rodríguez

Lorenzo dio a conocer que tras un exhaustivo trabajo desde la convocatoria de la prelista lo deja con buenas sensaciones con respecto a su estado físico y calidad.

"James llega bien, ha ido creciendo en la parte del rendimiento físico, por supuesto su talento y condiciones también lo hacen un jugador que a veces sin correr tanto como otros puede definir cosas y le da claridad al juego en ocasiones importantes. Jugar al fútbol no es solo correr y eso lo confundimos a veces con la intensidad".