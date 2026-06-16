Lorenzo estudió a Uzbekistán: lo que debe hacer Colombia para ganar en el Mundial

La Selección Colombia tiene todo listo para debutar en la Copa del Mundo 2026 este miércoles 17 de junio enfrentando a Uzbekistán en duelo de la fecha 1 del grupo K.

En la rueda de prensa previa al compromiso, el director técnico Néstor Lorenzo describió las virtudes de la selección de Uzbekistán.

Lorenzo describió a Uzbekistán

Lorenzo describió cada una de las virtudes de la selección de Uzbekistán. En sus palabras, el entrenador nacional demostró que tiene bien estudiado al rival de Colombia.

"Es un equipo que juega con línea de tres defensores o cinco en bloque bajo. Que juega con dos volantes centrales, dos carrileros o extremos y un delantero nueve que es un jugador importante que juega muy bien de espalda. Es un equipo que contraataca muy bien, juegan muy bien las pelotas paradas, es un equipo de cuidado con mucho orden y que como dije saben a qué juega" explicó.

Seguidamente, el estratega de la Selección Colombia dio a conocer lo que deben hacer sus dirigidos para conseguir la victoria en el debut mundialista.

"La manera de contrarrestarlos es asumiendo el protagonismo, encontrando los espacios, abriendo caminos entrelíneas y va a ser un partido en el que hay que tener paciencia y mucha agresividad en la terminación de las jugadas", dijo.

¿Cómo está James para debutar en el Mundial?

"James llega bien, ha ido creciendo en la parte del rendimiento físico, por supuesto su talento y condiciones también lo hacen un jugador que a veces sin correr tanto como otros puede definir cosas y le da claridad al juego en ocasiones importantes. Jugar al fútbol no es solo correr y eso lo confundimos a veces con la intensidad", afirmó.

Colombia Vs Uzbekistán EN VIVO por Fútbol RCN

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