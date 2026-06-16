¿Néstor Lorenzo tendría listo el XI vs Uzbekistán? "Es un balance..."

A falta de poco más de 24 horas para que ruede la pelota en el Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca), la Selección Colombia tiene programada una sesión de entrenamiento previa al debut ante Uzbekistán que, seguramente servirá para sacar algunas conclusiones de cara al onceno que podría mostrar Néstor Lorenzo.

Uzbekistán es una selección que nunca ha enfrentado Colombia y por la zaga defensiva fuerte y por la pelota parada que es la fortaleza del seleccionado uzbeko, Néstor Lorenzo tendrá que armar un equipo sólido en cada posición. Un sector ofensivo físico que pueda romper una defensa y reforzar la parte de atrás para evitar los balones que puedan llover al área.

Con todo esto en juego, habrá que esperar qué novedades podría tener la Selección Colombia en este debut. Sin embargo, el entrenador argentino no dio claves acerca del equipo que figurará en la capital de México para sacar adelante los primeros tres puntos. De hecho, afirmó que su decisión se basará en un balance estratégico y táctico que hará para encarar este juego.

NÉSTOR LORENZO Y LA POSIBLE NÓMINA QUE TENDRÍA COLOMBIA EN EL DEBUT

Este martes 16 de junio, a un día del debut, Néstor Lorenzo estuvo presente en la rueda de prensa definitiva antes de ese arranque oficial. Una de las preguntas que más llamó la atención a falta de horas para el partido fue la de la alineación probable.

Con aspectos como las estadísticas de jugadores o por el buen momento de cada uno de ellos, podría basar su onceno, pero el entrenador argentino sentenció que, “es un balance entre la parte estratégica del partido y las condiciones individuales de cada uno. Siempre en favor del equipo, de la Selección Colombia”.

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Bajo ese panorama, podría tener a delanteros con movilidad para romper la zaga defensiva que es la gran virtud de la selección de Uzbekistán y una dupla de centrales capacitada para defender las pelotas quietas que es una fortaleza de los uzbekos y de Fabio Cannavaro.

De la mano con esa pregunta, lo cuestionaron por Willer Ditta que puede ser la solución en la zaga defensiva para ganarle a esos balones que lluevan en el área, “ha tenido un gran torneo acá en Cruz Azul y le dio la chance de estar en la lista de convocados. Es un jugador a disposición como los 26. Tenemos un nivel parejo en todas las líneas y posiciones”.

Además, volvió a referenciar que esa medida de si será titular o no se basa en “la decisión se toma por rasgos de características individuales y la parte estratégica de acuerdo con el partido que vamos a afrontar con el rival”.

ALINEACIÓN PROBABLE DE COLOMBIA VS UZBEKISTÁN

Néstor Lorenzo saldrá con James Rodríguez como el volante de creación, mientras que Juan Fernando Quintero deberá esperar su lugar en el complemento. Tal vez las únicas dudas pasan por la delantera y el mediocampo, pues, Camilo Vargas tomará el lugar de David Ospina, este último que fue titular en 2014 y 2018.

Habrá que esperar la decisión definitiva de Néstor Lorenzo, pero, seguramente, la alineación se mantendría, las únicas dudas pasan por Richard Ríos o Gustavo Puerta y en la delantera con Jhon Córdoba o Luis Javier Suárez.

En ese orden de ideas, esta sería la nómina para enfrentar a Uzbekistán: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta/Richard Ríos; James Rodríguez, Jhon Arias, Luis Díaz; Luis Suárez/Jhon Córdoba.

Vea el Mundial por el Canal RCN y la APP del Canal RCN

RCN se sumó a la fiesta mundialista y quiere que todos aquellos que no podrán estar presentes en los escenarios deportivos también lo estén, por lo que transmitirán por el Canal RCN y la APP del Canal RCN los siguientes partidos:

17 compromisos de la fase de grupos, entre los que se destacan todos los duelos de la Selección Colombia frente a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

16 encuentros válidos de los dieciseisavos de final

5 compromisos de los octavos de final

Además, Santiago Escobar, VP Digital RCN, y Edgardo Frías, Director general de Google, quienes confirmaron la transmisión de todos los partidos de la 'tricolor', pero también de los primeros 10 minutos de otros 15 encuentros a través del Canal de RCN por YouTube.