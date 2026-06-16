Néstor Lorenzo responde: ¿Colombia es favorito Vs Uzbekistán en el Mundial?

La Selección Colombia está lista para enfrentar este miércoles 17 de junio a Uzbekistán en el estadio de Ciudad de México (Estadio Azteca) en partido válido por la fecha 1 del grupo K en la Copa de Mundo.

En la previa del compromiso, al equipo colombiano se le dio el favoritismo para quedarse con la victoria, teniendo en cuenta la calidad, trayectoria y rendimiento de sus jugadores.

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Sin embargo, en rueda de prensa, el director técnico respondió a dicho favoritismo de Colombia y en sus palabras destacó las virtudes de Uzbekistán.

¿Colombia es favorita Vs Uzbekistán? Lorenzo responde

"Los mundiales están demostrando que no hay equipos pequeños, no hay que subestimar a nadie. Uzbekistán ha tenido muy buenos resultados contra buenos equipos. Tienen un gran recambio, tienen cuatro o cinco jugadores de mucha categoría. Es un equipo ordenado que sabe a qué juega. Ese es el desafío nuestro para afrontar y poder superarlos", dijo Lorenzo en rueda de prensa.

Un Mundial muy físico

Néstor Lorenzo también se refirió a la velocidad que se ha visto en los partidos de la Copa del Mundo y a las transiciones que se han registrado.

"Era esperado que los equipos que se sienten en inferioridad se sienten más cómodos defendiendo bajo. Hay otros jugadores muy potentes, los rendimientos físicos son impresionantes y las transiciones son mortíferas. Hoy Francia y Senegal fue una cosa impresionante, en cuanto a las transiciones ofensivas y el otro en las transiciones defensivas, esos partidos requieren de un estado físico notable", dijo.

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"De pronto hay algún equipo que juega más como España y Portugal que va a ser desde la posesión el dominio del partido y llegadas, pero hay equipos que eligen atacar directo y hay muchas sorpresas por esos jugadores rápidos y buenos delanteros, que hay en todos los equipos del mundo", afirmó.

Colombia Vs Uzbekistán EN VIVO por Fútbol RCN

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