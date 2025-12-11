Neymar complica su futuro para el Mundial: revelan cirugía

Se avecina el Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. La selección de Brasil tendrá que medirse con Marruecos, Haití y Escocia, un grupo que parece difícil, especialmente por el nivel de los marroquíes y por los escoceses con figuras como Scott McTominay, entre otros. Neymar se frota las manos después de salvar al Santos del descenso, pero todo lo define Carlo Ancelotti.

El entrenador italiano no ha tenido en cuenta a Neymar en las últimas convocatorias para los partidos de Fecha FIFA y afirmó que no le cierra las puertas a su regreso, pero todo dependerá del estado físico con el que llegue a la fecha límite de anunciar la lista de 26 convocados.

Neymar fue una pieza clave del Santos con los tres últimos partidos en los que su equipo ganó por goleadas a Sport Recife, Juventude y Cruzeiro. Esos nueve puntos permitieron que se salvaran del descenso y que clasificaran para la Copa Sudamericana de 2026. El astro brasileño marcó cuatro tantos, pero todo salió costoso.

JUGÓ LESIONADO Y AHORA TENDRÁ QUE SER OPERADO

La realidad es que Neymar se aguantó el dolor que tenía en su rodilla. Jugó infiltrado en los últimos partidos y con la lesión soportó todas las batallas para salvar al club. Puso primero al Santos que a él mismo justo cuando se viene el Mundial de 2026 en donde espera ser tenido en cuenta.

De acuerdo con Globo Esporte, mientras el jugador descansa en Estados Unidos, sabe que cuando vuelva a Brasil tendrá que ser intervenido con una cirugía artroscópica en la rodilla izquierda por una rotura de menisco. Ese era el tema que lo había hecho padecer sobre el final del Brasileirao y, que, pese a las consecuencias, decidió seguir jugando, exponiéndose a algo peor.

La cirugía artroscópica podría sacarlo de la competencia por meses, dependiendo de la gravedad del golpe en su rodilla izquierda. Podría ser de cuatro a cinco semanas, o hasta de dos a cuatro meses.

Si la primera condición de Carlo Ancelotti para contar con Neymar es que esté bien físicamente, parece difícil que el astro brasileño llegue en óptimas condiciones para afrontar el Mundial. Esto representaría un nuevo golpe para el ex Barcelona y Paris Saint-Germain.

¿DÓNDE JUGARÁ NEYMAR EN EL 2026?

Después de salvar al Santos del descenso y de asegurar clasificación para la Copa Sudamericana, el rumbo de Neymar estaba incierto. Se habló de la MLS para volver a disfrutar equipo con Lionel Messi y con Luis Suárez. Sin embargo, eso se diluyó un poco.

Mientras Neymar pasa sus vacaciones en Estados Unidos, el club paulista estaría dispuesto a seguir con ‘Ney’ en sus filas por más tiempo. Hay copa internacional en el medio y el objetivo de volver a escapar del descenso. En ese sentido, el ‘Peixe’ ya busca renovar al ex Barcelona antes de que termine el año.

Su contrato termina en el mes de diciembre de 2025 y la idea es acelerar las negociaciones para blindarlo. Neymar espera regresar tan pronto se recupere de la lesión y de la intervención artroscópica para afrontar el Campeonato Paulista, la Serie A de Brasil y la Copa Sudamericana.