Neymar no ‘aguanta más’ a su afición y explotó: “Sobrepasaron los límites”

Carlo Ancelotti ha reiterado en varias ocasiones que en la lista oficial de Brasil para el Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México solo convocará a los jugadores que estén en mejor momento, y, claramente, ahí no figuraría Neymar que no ha podido contar con los mejores registros y con un nivel físico positivo.

Poco a poco, Neymar ha venido sumando minutos importantes en el Brasileirao y en la Copa Sudamericana. Asistió en el partido pasado y por copa internacional marcó un gol. Sin embargo, eso no parece suficiente para estar bien con su propia afición. Tiene el respaldo del entrenador, pero no el de la ‘Torcida’ del ‘Peixe’.

En el partido pasado entre Santos vs Fluminense en el Estadio Vila Belmiro, Neymar fue titular, disputó los 90 minutos con un buen comienzo gracias a la asistencia que le dio a Gabriel Barbosa para romper los ceros. No obstante, su equipo no pudo mantener la ventaja y perdieron 2-3. La paciencia de los aficionados que se acercaron al escenario llegó al límite frente al astro ex Barcelona.

LA AIRADA REACCIÓN DE NEYMAR: EXPLOTÓ CON SU AFICIÓN

Esa asistencia no salvó a Neymar que tuvo que oír cada vez que tomaba la pelota y hacía un regate, o un pase malo los chiflidos de la afición en el Estadio Vila Belmiro. Esta situación colmó a ‘Ney’ que no aguantó más y en su cuenta de X se fue de frente contra sus hinchas.

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Después del partido que terminó con una derrota del Santos, el astro brasileño utilizó sus redes sociales para quejarse de los aficionados y de la actitud que tomaron a lo largo del compromiso, “¡llegó el día en que tengo que explicar una RASCADA DE OREJA! Gente, sinceramente, ustedes están yendo demasiado lejos y sobrepasando los límites... ¡Es demasiado triste tener que convivir con esto! No hay ser humano que aguante”.

Después de que finalizó el partido, la chiflada de los aficionados llamó la atención en el Vila Belmiro. Sin duda alguna, Neymar fue uno de los primeros señalados por parte de la hinchada que se acercó al estadio. De hecho, ‘Ney’ fue el primero en dejar el campo de juego para ir al vestuario.

Neymar dejó la cancha rascándose la oreja y esa fue la explicación que dio después en sus redes sociales. En ese momento, también respondió a TNT Sports por el video del gesto del futbolista que señaló, “salí tapándome la oreja, ¡qué m*****! ¿Es que ni siquiera puedo rascarme la oreja ahora?”.

NEYMAR Y UN MARATÓN PARA ESTAR EN EL MUNDIAL

Por lo menos en los últimos partidos del Santos, Neymar está sumando los 90 minutos completos. Además, ha tenido un gran impacto con goles y con asistencias que ha dado en los recientes encuentros.

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Neymar tendrá que afianzarse con su afición, dejar las polémicas a un lado y seguir por esta misma línea de buenas sensaciones para convencer a Carlo Ancelotti que solo lo convocará si está en un nivel físico mayor al 90%. El brasileño tendrá un maratón para poder estar dentro de la convocatoria.

Antes de que empiece el Mundial de 2026, el astro brasileño ex PSG y Barcelona espera ser protagonista en Santos en tres competencias concretas. Jugará la Copa do Brasil, el Brasileiaro y la Copa Sudamericana. Varios partidos en poco tiempo que probará en qué nivel físico estará Neymar para poder estar dentro de la Copa del Mundo bajo las órdenes de Carlo Ancelotti.