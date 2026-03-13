Ancelotti presiona a Neymar: los primeros 18 convocados que tendría para el Mundial

A falta de tres meses exactos para el Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, Neymar Jr y la relación con Carlo Ancelotti sigue dando de qué hablar en el que podría ser la última Copa del Mundo del extremo del Santos de Brasil. ‘Carletto’ ya tendría clara una base de futbolistas que estarán en la cita orbital como figuras.

En esa lista hay mucha expectativa con el nombre de Neymar que ha tenido varias lesiones en el último tiempo. Carlo Ancelotti siempre ha dejado en claro que, para que el astro brasileño esté convocado para el Mundial tendrás que estar por lo menos en un 90% bien con su estado físico.

Carlo Ancelotti no convocará a jugadores por nombre, sino por el momento que viven en la temporada. Por eso, Neymar tendrá que sumar regularidad y evitar las lesiones que lo han perjudicado en el último tiempo. El entrenador italiano ya tendría una base de 18 jugadores que estarán en el Mundial y que seguramente estarán en la Fecha FIFA contra Francia y Croacia.

LOS 18 JUGADORES QUE TENDRÍA DEFINIDOS CARLO ANCELOTTI PARA EL MUNDIAL

En la cita orbital, Brasil deberá medirse con Marruecos, Haití y Escocia. La consigna es clara de convocar a los jugadores que estén en mejor forma y por eso, Neymar genera dudas. El ex Paris Saint-Germain y Barcelona de a poco viene sumando minutos, pero ante Mirassol frente a la mirada del italiano no pudo estar para evitar alguna lesión, teniendo en cuenta que el siguiente partido será contra Corinthians.

Para este Mundial, las 48 selecciones podrán convocar a 26 jugadores, pues, esa es la novedad en las convocatorias, dado que, en anteriores ediciones mundialistas, eran 23 futbolistas. Se abren más posibilidades y, de acuerdo con los medios locales, ‘Carletto’ ya tendría definidos a 18 futbolistas en esa lista oficial.

Para esta competencia, Brasil no podrá contar con Rodrygo, extremo del Real Madrid que sufrió una comprometedora lesión de ligamentos que lo dejarán afuera. Sin este futbolista se abriría el cupo para Neymar Jr. No obstante, el medio Estadao Esporte no incluyó a ‘Ney’ en esa lista de 18 jugadores.

Este portal indicó que, en este momento y a falta de tres meses para la cita mundialista, Brasil tendrá a Alisson, Militao, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Wesley, Alex Sandro, Casemiro, Andrey Santos, Bruno Guimaraes, Lucas Paquetá, Estevao, Vinícius Júnior, Matheus Cunha, Raphinha, Gabriel Martinelli, Joao Pedro y Richarlison.

Bajo ese panorama, quedarían ocho cupos por definir y habría que esperar si Neymar estará en esa lista oficial. Todo dependerá de su rendimiento con el Santos en estos tres meses que restan para poder convencer a Carlo Ancelotti. Por ahora parece difícil, pues, cuando sumaba regularidad, la no convocatoria en el duelo ante Mirassol vuelve a abrir las dudas con su estado físico.

Aunque Éder Militao aparece en la lista de convocados, las lesiones que ha tenido en el Real Madrid que no demuestran una buena forma física podrían complicarlo. Por ahora, lo mantiene Carlo Ancelotti.