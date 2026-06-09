Neymar reapareció tras su lesión y dudas con el Mundial

Cada vez falta menos para que inicie una nueva edición de la Copa Mundial, quedan exactamente 2 días, y la presencia de Neymar en la convocatoria de Brasil para el Mundial de 2026 sin duda alguna es una de las noticias más esperadas por los aficionados de la 'Canarinha'.

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Sin embargo, la ilusión por el regreso del máximo goleador histórico de la selección rápidamente se transformó en preocupación debido a los problemas físicos que arrastra el delantero a pocos días del inicio del torneo, pero a los cuales el delantero de Santos le hizo frente y aclaró la ilusión.

Neymar habló de frente con respecto a su lesión y el Mundial

Carlo Ancelotti decidió incluir al atacante de Santos en la lista definitiva de 26 jugadores para la Copa del Mundo, apostando por su experiencia y liderazgo en una generación que busca devolver a Brasil a la cima del fútbol mundial.

No obstante, apenas días después de anunciarse la lista, llegaron las malas noticias. Neymar se presentó a la concentración de la selección con molestias en la pantorrilla derecha y fue sometido a diferentes exámenes médicos. Los resultados confirmaron una lesión de grado dos en el músculo, un problema más serio de lo que inicialmente se había informado desde su club.

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La situación encendió las alarmas en Brasil, ya que los plazos de recuperación prácticamente lo descartaron del duelo amistoso contra Egipto y de su debut mundialista frente a Marruecos. Pero frente a ello, Neymar salió a dar la cara y se mostró bastante optimista con respecto a su recuperación y la respectiva participación.

"Aunque sea mi cuarto Mundial es una sensación diferente por todo lo que involucraba y, obviamente, es el último. Estoy aquí pareciendo un chico, un joven de 18 años que va a su primera Copa del Mundo. Estoy muy orgulloso, muy feliz de estar aquí. Voy a aprovechar cada segundo, cada momento de este Mundial y espero que este sea especial también".

¿Cuándo debuta Brasil en el Mundial?

Brasil debutará en el Mundial de 2026 el sábado 13 de junio frente a la selección de Marruecos sobre las 18:00 hora Colomia, en un partido correspondiente a la primera fecha del Grupo C. El encuentro se disputará en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey.

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Fixture de Brasil en el Mundial

Fecha 1

Brasil vs. Marruecos

Sábado 13 de junio de 2026

MetLife Stadium (Nueva York/Nueva Jersey)

6:00 p. m. (hora de Colombia)

Fecha 2

Brasil vs. Haití

Viernes 19 de junio de 2026

Lincoln Financial Field (Filadelfia)

8:00 p. m. aprox. (hora de Colombia)

Fecha 3