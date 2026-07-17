Neymar siembra más dudas en su futuro: ¿Por qué no jugó en el regreso de Santos en el Brasileirao?

Botafogo se impuso por 2-1 este miércoles en Río de Janeiro al Santos, que jugó sin Neymar y quedó al borde de la zona de descenso, en el reinicio del Campeonato Brasileño tras el paro obligado durante más de un mes por el Mundial 2026.

Lucas Emanuel abrió el marcador para Botafogo en el minuto 40, el argentino Álvaro Barreal igualó en el 66 y en los últimos minutos de reposición el panameño Kadir Barría amplió la ventaja para el conjunto carioca.

Santos fue superior en la cancha con varias ocasiones en las que se atravesó el portero Léo Linck o que terminaron chocando en el travesaño como ocurrió con un disparo del boliviano 'Miguelito' Terceros.

Pero la sed de triunfo de Botafogo lo llevó a la victoria y mantuvo la presión hasta casi el final del encuentro cuando el delantero panameño, que recién había ingresado a la cancha, definió el partido.

Los dirigidos por 'Cuca' no sintieron la ausencia de Neymar, en vacaciones tras la eliminación de Brasil del Mundial, con quien pocas veces compartieron el balón en los primeros seis meses de la temporada por las continuas lesiones del astro brasileño.

En la casilla 16, Santos está una posición arriba de Vasco da Gama, que tampoco logró salir de la zona de descenso en la visita que le hizo a Vitoria, que se impuso por 1-0 al club de Río.

NEYMAR ESTUDIARÍA SU FUTURO COMO JUGADOR PROFESIONAL

Y es que, de acuerdo con UOL Esporte, Neymar tendría tres escenarios y deberá tomar alguna decisión en los próximos días. El medio afirma que, o podría cumplir su respectivo contrato con el Santos de Brasil, una transferencia a algún equipo en el que no tenga tanta presión, o retirarse.

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Neymar parece estar saturado mentalmente después de temporadas muy difíciles por la lesión que tuvo en Eliminatorias y que lo sacó de las canchas por poco más de un año. Vivió momentos muy complicados y estaría pensando en salir del fútbol profesional.

¿NEYMAR PIENSA EN EL RETIRO?

Hay medios que retumban en estos momentos en la temporada de Neymar. Los medios señalan que no solo habría un retiro de la selección de Brasil, sino que estaría por ponerle fin a su carrera deportiva con 34 años.

En ese orden de ideas, el medio Planeta do Futebol duda con la continuidad de Neymar, puesto que no lo ven como la primera opción, sino que podría dejar el balompié de manera oficial y decisiva. “con contrato con el Santos hasta finales de año, el crack regresará a Brasil con el futuro indefinido, y personas cercanas no descartan que él termine la carrera”.

Otra de las versiones de Planeta do Futebol mantiene que, “el escenario más probable es que Neymar cumpla el contrato con el Peixe, pero personas cercanas afirman que la decisión será tomada exclusivamente por él en los próximos días, a su ritmo”.

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Bajo ese panorama, la decisión de Neymar tendrá que salir en próximos días para definir si seguirá jugando a sus 34 años, o si se acabará su recorrido como el máximo goleador de la historia de la selección de Brasil con 80 anotaciones. Solo el ex Barcelona y PSG podrá tomar esa medida dependiendo de sus planes a futuro.

El padre de Neymar le envió una carta al extremo brasileño dejándole claro que debe seguir siendo feliz jugando al fútbol sin importar lo que venga en el futuro. La alegría de estar en este deporte no debe terminar de esa manera. La familia entiende que, a sus 34 años, todavía tiene mucha tela por cortar como jugador de fútbol.