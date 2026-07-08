Neymar tomaría radical decisión tras renunciar a Brasil: “En los próximos días”

Antes de afrontar la Copa del Mundo, Neymar tenía varias dudas en su carrera deportiva. La primera era si le alcanzaba para estar dentro de la selección de Brasil para la cita orbital, el segundo era la manera cómo iba a llegar por las recurrentes lesiones y el tercero, qué hacer si no lo convocaban o qué hacer después.

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Aunque no estuvo en las Fechas FIFA con Brasil, Carlo Ancelotti no dudó en convocar a Neymar Jr que disputó algunos minutos contra Escocia en el tercer partido de la fase de grupos. Su camino terminó en manos de Noruega en los octavos de final.

Tras la eliminación, Neymar afirmó que, “lo intenté, lo intenté. Ahora se acabó para mí. Empecé aquí y la cierro aquí”. El brasileño anunció su despedida de manera oficial con la selección de Brasil, pero, a sus 34 años, también podría ser el final de su carrera deportiva.

LA DECISIÓN QUE PODRÍA TOMAR NEYMAR EN PRÓXIMOS DÍAS

Ese golpe en los octavos de final contra Noruega pegó fuerte en el camino de la selección de Brasil y en la mentalidad de Neymar que ya piensa en cerrar su etapa como jugador. Las lesiones y esta frustración podrían llevar a que el astro brasileño tome esta medida.

Y es que, de acuerdo con UOL Esporte, Neymar tendría tres escenarios y deberá tomar alguna decisión en los próximos días. El medio afirma que, o podría cumplir su respectivo contrato con el Santos de Brasil, una transferencia a algún equipo en el que no tenga tanta presión, o retirarse.

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Neymar parece estar saturado mentalmente después de temporadas muy difíciles por la lesión que tuvo en Eliminatorias y que lo sacó de las canchas por poco más de un año. Vivió momentos muy complicados y estaría pensando en salir del fútbol profesional.

¿NEYMAR PIENSA EN EL RETIRO?

Hay medios que retumban en estos momentos en la temporada de Neymar. Los medios señalan que no solo habría un retiro de la selección de Brasil, sino que estaría por ponerle fin a su carrera deportiva con 34 años.

En ese orden de ideas, el medio Planeta do Futebol duda con la continuidad de Neymar, puesto que no lo ven como la primera opción, sino que podría dejar el balompié de manera oficial y decisiva. “con contrato con el Santos hasta finales de año, el crack regresará a Brasil con el futuro indefinido, y personas cercanas no descartan que él termine la carrera”.

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Por ahora, el atacante brasileño se está tomando todo con mesura a la espera de definir su futuro en los próximos días. El Brasileirao regresa el jueves 16 de julio con el partido entre Santos vs Botafogo y ahí podría estar definido su retiro en caso de que sea lo que quiera tras los fracasos en las diferentes Copas del Mundo que ha disputado el brasileño.

Otra de las versiones de Planeta do Futebol mantiene que, “el escenario más probable es que Neymar cumpla el contrato con el Peixe, pero personas cercanas afirman que la decisión será tomada exclusivamente por él en los próximos días, a su ritmo”.

Bajo ese panorama, la decisión de Neymar tendrá que salir en próximos días para definir si seguirá jugando a sus 34 años, o si se acabará su recorrido como el máximo goleador de la historia de la selección de Brasil con 80 anotaciones. Solo el ex Barcelona y PSG podrá tomar esa medida dependiendo de sus planes a futuro.

El padre de Neymar le envió una carta al extremo brasileño dejándole claro que debe seguir siendo feliz jugando al fútbol sin importar lo que venga en el futuro. La alegría de estar en este deporte no debe terminar de esa manera. La familia entiende que, a sus 34 años, todavía tiene mucha tela por cortar como jugador de fútbol.