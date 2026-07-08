Shakira habló sobre la eliminación de la Selección Colombia

La eliminación de la Selección Colombia en los octavos de final del Mundial 2026 dejó múltiples reacciones, y una de las más emotivas fue la de Shakira. La cantante barranquillera dedicó un mensaje al equipo de Néstor Lorenzo tras la derrota por penaltis frente a Suiza.

Shakira, orgullosa de la Selección Colombia

A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, la artista destacó el desempeño de la Tricolor a lo largo del campeonato y valoró el esfuerzo realizado por los jugadores. "Mi selección ha jugado este Mundial con una entrega que nos enorgullece a todos", escribió.

Shakira, quien además puso voz a esta Copa del Mundo con el tema 'Dai Dai' y estuvo presente en varios compromisos del torneo, también lamentó que Colombia no pudiera avanzar a los cuartos de final. Incluso dejó una frase en tono de humor: "Está claro que Dios no se mete en el fútbol, porque si no, habrían pasado a cuartos".

La cantante también tuvo palabras para Luis Díaz, una de las figuras del combinado nacional, quien terminó visiblemente afectado tras la eliminación y fue captado entre lágrimas al finalizar la tanda de penaltis.

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Shakira se refirió a Luis Díaz

"Esas lágrimas de nuestro Lucho Díaz son las lágrimas de cada uno de nosotros, los colombianos, que gritamos, nos emocionamos, cantamos y celebramos cada paso de nuestra selección", expresó la barranquillera.

En la parte final de su publicación, Shakira agradeció el trabajo realizado por el grupo dirigido por Néstor Lorenzo durante la Copa del Mundo. "Aunque este resultado no está a la altura de nuestros sueños, quiero agradecerle con todo mi corazón a este equipo de luchadores que nos ha representado tan bien y nos ha hecho sentir tan orgullosos. Los amo", concluyó.

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Colombia se despidió del Mundial luego de igualar 0-0 con Suiza durante los 120 minutos de juego. En la definición desde el punto penal, el conjunto europeo se impuso por 4-3 y avanzó a los cuartos de final, poniendo fin al sueño de la Tricolor.

Las palabras de Shakira reflejaron el sentimiento de millones de colombianos, quienes, pese al duro desenlace, reconocieron la campaña realizada por la selección nacional en Estados Unidos, México y Canadá 2026.