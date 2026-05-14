Nicolás Rodríguez pasó por un delicado problema en el inicio de la temporada 2026 por un caso de presunto abuso sexual a una joven de 19 años, Chenoa Cortés Rivera, a quien habrían contactado desde Instagram, y quien relató que los hechos habrían ocurrido en la madrugada del 15 de marzo en Rionegro.

Sin embargo, con el pasar de los días la situación para el atacante de 22 años se fue aclarando, la Fiscalía siguió el caso de cerca, estuvo apartado de los terrenos de juego, pero finalmente se le abrió la oportunidad de volver a jugar y tras la contundente victoria frente a Internacional de Bogotá habló con respecto a lo como terminó el proceso en su contra.

Lea también [Video] Kevin Mier cometió un grosero error en Cruz Azul vs Chivas

Nicolás Rodríguez aclaró la polémica que había en su contra

El cuadro 'verdolaga' enfrentó una baja sensible, ya que Rodríguez formaba parte del selecto grupo de jugadores inscritos para el semestre de apertura, pero no volvió a sumar minutos, ya que fue apartado del grupo.

Mientras la justicia lleva a cabo el respectivo proceso para determinar la inocencia del Nicolás, el extremo de 22 años continuó entrenando con el equipo por la ley de derecho al trabajo y volvió a estar presente en la última fecha del "todos contra todos".

Lea también Contundente sanción a figura de Millonarios por conducta violenta

Rodríguez regresó justamente en el marco de la fecha 20 de la Liga Betplay contra Once Caldas, ingresó como suplente, pero para los duelos de los cuartos de final fue titular indiscutible para Diego Arias.

Fue justo en la goleada 7-1 sobre Internacional de Bogotá cuando Nicolás Rodríguez finalmente decidió hablar con respecto a la situación de la demanda impuesta por abuso sexual y se mostró bastante seguro, diciendo: "Sabía que no tenía nada que ver, por eso siempre estuve tranquilo. Mi novia, mi familia, ese fue el apoyo; en algún momento sí me llegué a caer".

Próximo partido en el que Nicolás Rodríguez jugaría con Nacional

El siguiente reto en el que se podrá ver a Rodríguez en acción con la camiseta de la escuadra 'verdolaga' será en las semifinales de la Liga Betplay cuando se enfrenten a Deportes Tolima por el duelo de ida el sábado 16 de mayo en el Estadio Manuel Murillo Toro.

¿Cómo le ha ido a Nicolás Rodríguez con Nacional?

El delantero de 22 años llegó desde Orlando City en la presente temporada y ha tenido la oportunidad de jugar en 15 oportunidades, una de ellas en Copa Sudamericana, habiendo jugado más de 900 minutos en los que se ha reportado con un gol y cuatro asistencias.