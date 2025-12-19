"No clasificar sería un fracaso más" Jorge Arias sobre la Sudamericana

El sorteo de la Copa Sudamericana 2026 dejó uno de los cruces más atractivos del país, Atlético Nacional vs. Millonarios, en partido único y con sede en el Atanasio Girardot. La llave, que revive una rivalidad histórica, ya empezó a calentarse y uno de los primeros en ponerle palabras fue Jorge Arias, defensor del cuadro embajador, quien habló sin rodeos sobre la importancia del duelo y la obligación de avanzar.

Para el zaguero azul, la serie no admite puntos medios y marcará buena parte del rumbo deportivo de Millonarios en la próxima temporada.

“No clasificar sería un fracaso”

En diálogo con Balón Dividido de ESPN, Jorge Arias fue claro al referirse a la eliminatoria frente a Nacional. “Es un duelo bastante importante por el contexto de lo que vienen haciendo los equipos en estos años recientes e históricamente también. Desde ya empezamos con el anhelo y la ilusión de clasificar en este torneo frente a un gran rival y más en su casa”, afirmó.

El defensor no esquivó la autocrítica y reconoció que una eliminación sería un golpe duro: “Ese partido va a ser muy importante para lo que dependa de ahí el resto del semestre. Sin duda alguna, no clasificar sería un fracaso más a nivel internacional del equipo y obviamente no queremos que sea así”.

La deuda internacional de Millonarios

Arias también se refirió a una cuenta pendiente que el club arrastra desde hace varias temporadas. “Cuando estás en un equipo grande como Millonarios, la exigencia es ir por todo. Yo llevo casi tres años en el club y uno sabe la deuda internacional que sigue teniendo Millonarios en los últimos años”, confesó.

En ese sentido, dejó claro que el objetivo no será elegir entre la Liga BetPlay y el torneo continental. “Debemos apuntarle a competir en este torneo internacional y, ¿por qué no?, ser finalistas. Este equipo se merece eso y los hinchas que siempre están acompañando también”, añadió, remarcando que la Sudamericana será una prioridad.

Un clásico con aroma a final

Finalmente, el defensor describió el cruce ante Nacional como un choque de alto voltaje. “Este partido es una bomba. Tiene mucho contexto, hinchadas, antecedentes, rivalidades históricas de equipos grandes”, sentenció.

Con varios meses aún por delante antes del duelo, en Millonarios ya asumen que la llave ante Atlético Nacional será una prueba definitiva para medir ambiciones, saldar cuentas pendientes y empezar a escribir una nueva historia internacional.