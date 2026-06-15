[Video] Costa de Marfil derrotó agónicamente a Ecuador - resumen y goles

Costa de Marfil comenzó con buen pie su participación en el Mundial 2026 al derrotar 1-0 a Ecuador este domingo 14 de junio, en un partido correspondiente a la primera fecha del grupo E que se resolvió cuando parecía destinado al empate.

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El encuentro tuvo un desarrollo atractivo desde el inicio, pues ambos equipos apostaron por buscar el arco contrario. Tanto los africanos como los suramericanos generaron opciones de peligro y dejaron claro que no estaban dispuestos a conformarse con un punto.

Ecuador llegaba al compromiso con la etiqueta de favorito, pero nunca logró traducir ese protagonismo en efectividad. Aunque tuvo momentos de control y algunas aproximaciones importantes, careció de precisión en los metros finales.

Costa de Marfil, por su parte, mostró personalidad para competir de igual a igual. El conjunto africano se acercó con frecuencia al área rival y encontró espacios para inquietar a la defensa ecuatoriana durante varios pasajes del compromiso.

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La intensidad ofensiva de ambos equipos quedó reflejada en las opciones creadas. De hecho, tanto Ecuador como Costa de Marfil estrellaron balones en los palos, en acciones que pudieron cambiar la historia del partido mucho antes del desenlace.

En términos estadísticos, los africanos fueron más insistentes. Costa de Marfil registró cuatro remates a puerta, mientras que Ecuador apenas logró uno, una diferencia que terminó siendo determinante cuando llegó el momento de definir.

Con el reloj acercándose a los 90 minutos y la igualdad sin goles instalada en el marcador, todo apuntaba a un reparto de puntos. Sin embargo, una de las últimas acciones ofensivas cambió completamente el panorama.

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La jugada decisiva nació por el sector derecho y encontró bien ubicado a Amad Diallo, quien recibió el balón dentro del área y sacó un remate rasante de pierna izquierda. El disparo venció la resistencia del arquero Hernán Galíndez y se convirtió en el 1-0 definitivo.

Video del gol de Costa de Marfil contra Ecuador

El triunfo marfileño cerró la jornada del grupo E, que horas antes había tenido la contundente victoria de Alemania por 7-1 sobre Curazao. Así las cosas, los europeos y los africanos arrancan con tres puntos en la tabla de posiciones.

Próximos partidos de Costa de Marfil y Ecuador

La segunda fecha de esta zona se disputará el próximo sábado 20 de junio. Costa de Marfil tendrá una exigente prueba frente a Alemania, mientras que Ecuador buscará recuperarse cuando se enfrente a Curazao en un partido que ya adquiere carácter decisivo para sus aspiraciones de avanzar en el torneo.