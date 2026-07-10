Nómina titular del América para su amistoso vs. Santos Laguna

A las 8:00 p. m., hora cafetera, América de Cali, uno de los equipos más grandes del fútbol profesional colombiano, jugará un partido amistoso ante Santos Laguna de la Liga MX.



David Salvador González Giraldo paró un once ideal interesante para este compromiso de carácter amistoso. El conjunto caleño se alista para lo que será el inicio de la liga colombiana del segundo semestre del año.

La nómina

Este fue el once titular: Jean Fernandes; Luis Mina, Dany Rosero, Cristián Tovar, Marcos Mina; Rafael Carrascal, José Cavadía; Tilman Palacios, Jan Lucumí, Luis Quiñones; Daniel Valencia.

En el banco de suplentes aparecen jugadores como Mateo Castillo, Yeison Guzmán, Nicolás Hernández, Ómar Bertel, Brayan Córdoba, Josen Escobar, Yani Quintero, Tomás Ángel y otro más.

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¿Cómo le irá al América en la segunda liga?

Los hinchas del América de Cali esperan que el equipo siga encaminando la pretemporada de la mejor manera posible. Se espera un triunfo en este compromiso amistoso. Habrá que esperar para conocer cuál será el marcador final.



Como se puede notar, en la nómina titular aparece el extremo Luis Quiñones, quien fue anunciado en los últimos días como nuevo refuerzo del club, que quiere ser protagonista y pelear por la estrella de diciembre.

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El fichaje que debuta

“América de Cali informa la vinculación del extremo colombiano Luis Enrique Quiñones García, quien llega al equipo escarlata para reforzar la plantilla profesional de cara a los retos del segundo semestre”, comunicó el equipo en su momento.



“Más allá de su recorrido deportivo, su llegada a América tiene un significado especial. Desde niño, Quiñones construyó un vínculo con el rojo gracias al sentimiento heredado por su padre, una pasión que lo acompañó durante su carrera y que hoy se transforma en realidad al vestir oficialmente la camiseta escarlata”, añadió, entre otras cosas más.









