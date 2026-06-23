Noruega venció a Senegal y se clasificó a los dieciseisavos del Mundial

Este lunes 22 de junio, por la segunda jornada del grupo I de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, la selección de Noruega se enfrentó con el combinado de Senegal.

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Palabras en la previa al duelo

Una gran cantidad de aficionados llegaron hasta el estadio de Nueva Jersey para coparlo. Fue una fiesta total la que se presentó en las tribunas. Se presentaron más hinchas europeos que africanos.



“Va a ser un partido difícil. Nos hemos preparado bien, los hemos analizado bien, hemos visto sus debilidades y fortalezas. Estamos determinados. Sabemos que es un partido importante, que es una final para nosotros, para poder continuar. Sabemos que un resultado negativo podría privarnos de la clasificación. Queremos permanecer en esta competición y llegar lo más lejos posible. Mañana vamos a enfrentarnos a la selección noruega, que es un muy buen equipo, muy fuerte en ataque y también en lo atlético. Estamos listos para este desafío, para ir a buscar los tres puntos”, dijo Pape Thiaw, entrenador de Senegal, previo al duelo.

Se esperaba un duelo muy parejo

“Senegal es un equipo muy fuerte con excelentes jugadores. Hemos analizado su estilo de juego y a sus jugadores individuales. Hemos estudiado sus tácticas, así que estamos preparados. Va a ser un partido difícil, pero estamos muy bien preparados y con confianza de cara a mañana. En cuanto a si Noruega puede ganar el grupo, nuestro enfoque está primero y principalmente en el partido de mañana. Veremos qué pasa después. Obviamente, el resultado influirá mucho en determinar si avanzamos a la siguiente fase”, agregaba, en la antesala, Morten Thorsby, centrocampista de Noruega.



En la previa, se esperaba un partido muy apretado, esto por la alta calidad de varios jugadores de ambas selecciones. Sin embargo, el combinado noruego logró inclinar la balanza a su favor.

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Noruega ganó

La selección europea se impuso y terminó ganando 3 goles a 2. Fue un partido entretenido de inicio a fin. El remate del encuentro estuvo de infarto, esto por la intención de Senegal en buscar el empate.



Con este triunfo, la selección de Noruega se clasificó a la siguiente ronda de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Muchos hinchas creen que este equipo dará la sorpresa.





