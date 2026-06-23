La selección de Senegal y su similar de Noruega se enfrentaron este lunes 22 de junio, por la segunda jornada del grupo I de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

Partidazo en Estados Unidos

El juego se llevó a cabo en el estadio de Nueva Jersey, que contó con una muy buena presencia de hinchas. Al escenario deportivo llegaron más aficionados noruegos que senegaleses.

Hasta el minuto 48, Noruega ganaba 2 goles a 0, pero al 53, Ismaila Sarr apareció para marcar el 2 a 1, en ese instante, parcial. El jugador entró por el carril central y desde el suelo anotó. Al 90+2, Sarr marcó otro. En ese momento, era el 3 a 2 parcial. Arriba seguía Noruega.

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Francia ganó

Antes de este encuentro, por el mismo grupo I de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, la selección de Francia venció 3 goles a 0 al combinado de Irak.



“Tal como se esperaba, Francia impuso su dominio desde el inicio del encuentro. Con la pelota en su poder y una presión colectiva que no dejó espacios para el contragolpe iraquí, los europeos controlaron el partido desde los primeros minutos”, reseñó la FIFA.

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Mbappé sigue con gran nivel

“Quien frotó la lámpara para romper el cero antes del cuarto de hora fue, ni más ni menos, que Kylian Mbappé. El delantero recibió en la puerta del área, enganchó hacia su pierna izquierda y no dudó en soltar un disparo que se metió para abrir el marcador. En una jornada donde Lionel Messi convirtió un doblete, el jugador del Real Madrid no quiso quedarse atrás en la carrera por el récord histórico como máximo artillero de la Copa Mundial y registró un nuevo tanto en su cuenta”, añadió.



El equipo de Kylian Mbappé y compañía, con el triunfo, se clasificó a la siguiente ronda del certamen orbital y será uno de los rivales a vencer. Los galos harán todo para conseguir el trofeo.