Oficial: Juan Cruz Real fue presentado como el nuevo técnico de una selección

El argentino Juan Cruz Real fue anunciado oficialmente como nuevo director técnico de la Selección de Nicaragua, en una apuesta de la federación por darle continuidad al crecimiento competitivo del equipo en el ámbito internacional.

La presentación se llevó a cabo este viernes en Managua, donde el estratega de 49 años fue oficializado por los directivos de la Federación Nicaragüense de Fútbol, encabezados por su presidente Manuel Quintana y el secretario José María Bermúdez.

Cruz Real asume el cargo en reemplazo del chileno Marco Antonio ‘Fantasma’ Figueroa, quien venía liderando un proceso destacado con la Azul y Blanco, llevándola incluso a disputar por primera vez una instancia final de eliminatoria mundialista.

Cruz Real solo había dirigido a clubes

Esta será la primera experiencia del entrenador argentino al frente de una selección nacional, luego de una amplia trayectoria en clubes de distintos países, incluyendo Argentina, Colombia, Venezuela y Chile.

Lea también Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay luego de las victorias de Santa Fe y Millonarios

El pasado de Cruz Real en el fútbol colombiano

En el fútbol colombiano es ampliamente recordado por sus pasos por Alianza Petrolera, Jaguares de Córdoba, América de Cali, Junior de Barranquilla y Deportes Tolima, siendo su mayor logro el título de la Liga BetPlay 2020 con el conjunto escarlata.

Estadísticas de Juan Cruz Real

En cuanto a sus números, Cruz Real suma 220 partidos dirigidos como entrenador, con un rendimiento del 44,5 %, tras registrar 77 victorias, 63 empates y 79 derrotas a lo largo de su carrera.

Durante su presentación, el nuevo seleccionador se mostró agradecido por la oportunidad y expresó su ilusión por iniciar este proceso, destacando el crecimiento que ha tenido Nicaragua en los últimos años a nivel futbolístico.

Asimismo, dejó claro que asume el reto con responsabilidad, apuntando a consolidar un equipo competitivo que pueda seguir dando pasos firmes en la región de la Concacaf.

Uno de sus principales objetivos será lograr la histórica clasificación de Nicaragua a una Copa del Mundo, con la mira puesta en la edición de 2030, en lo que sería un hito sin precedentes para el fútbol de ese país.