Santa Fe se deshace de otro jugador y lo envía a segunda división

Independiente Santa Fe retoma protagonismo en el mercado de fichajes, ya que Pablo Repetto estaría haciendo una cruda limpieza en la plantilla de jugadores, buscando mantener una base sólida que le permita cumplir con los objetivos que se planteó cuando firmó el respectivo contrato de ingreso.

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El cuadro 'cardenal', por el momento, no ha hecho oficiales nuevas contrataciones a pesar de que ya se han anunciado un par de salidas y regresos que no se tomarían en cuenta, tal como el de Yeicar Perlaza, Jersson González y ahora la de Kevin Cortés, quien no estaría en llos planes del estratega uruguayo y saldría rumbo a la segunda división del FPC.

Kevin Cortés jugará con Orsomarso por préstamo de Santa Fe

Según se dio a conocer en medio de la pretemporada por parte del presidente, Eduardo Méndez, la idea sería mantener la base que quedó campeona de la décima estrella y que consiguió grandes logros en el semestre de apertura 2026.

Para ello y tomando en cuenta la disminución de jugadores que se permiten inscribir en la competencia, Pablo Repetto y las directivas estarían haciendo limpieza de la plantilla, por lo cual el regreso de Jersson González tras finalizado su préstamo con Tolima no sería contemplado y de igual manera se buscaría darle salida a Kevin Cortés.

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El mediocampista de 22 años es una de las joyas con las que cuenta el cuadro santafereño y con el cual hay un vínculo contractual hasta la temporada 2028, pero por el momento seguiría sin ser tomado en cuenta por Santa Fe.

Es por ello que se buscó darle minutos en otro club, con el fin de que en algún momento pueda regresar y aportarle al equipo. En esta ocasión, es Orsomarso el club al cual fue enviado Kevin Cortés, por seis meses.

¿Cómo le ha ido a Kevin Cortés como futbolista profesional?

El futbolista nacido en Villa Rica debutó como futbolista en Millonarios en la temporada 2022 con tan solo 18 años y desde entonces ya ha tenido la oportunidad de jugar en también en Real Cundinamarca y Boyacá Chicó, completando un total de 38 partidos, más de 2.000 minutos dentro del campo de juego.

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Pablo Repetto estaría en planes de la Selección de Uruguay

Su experiencia internacional le ha dado aire para tomar una selección. En entrevista con El Espectador de Uruguay en el programa La Mañana del Fútbol, Pablo Repetto afirmó que se siente capaz de tomar las riendas de Uruguay tras la salida de Marcelo Bielsa y del fracaso mundialista.

El entrenador de Independiente Santa Fe dejó claro que no opina sobre un seleccionador uruguayo o extranjero sin querer entrar en el debate que surgió tras el fracaso de Marcelo Bielsa. Además, sentenció que, “no me pongo como candidato, y creo que nadie se pone como candidato. Todos los entrenadores tenemos la ilusión”.