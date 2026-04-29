En el Liverpool FC vs. Crystal Palace por la Premier League de Inglaterra, el atacante egipcio Mohamed Salah se tuvo que retirar del terreno de juego por una molestia física. Ese duelo lo ganó el equipo de la ciudad de The Beatles.



El tema, como era de esperarse, generó preocupación en los hinchas del Liverpool, esto porque es la última temporada del egipcio en el club y los hinchas quieren despedir al experimentado futbolista como se merece.

El temor en Egipto

Así mismo, la selección de Egipcio entró en alerta por la salud de Salah porque temen que se termine perdiendo lo que será la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se va a llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.



Sin embargo, en las últimas horas el mismo Liverpool compartió un comunicado y oficializó si Mohamed Salah se perderá el resto de la temporada con el club y, por ende, el Mundial FIFA 2026, el cual tiene cerca su inicio.

Salah no tiene una lesión grave

La escuadra en la que supo jugar el extremo izquierdo colombiano Luis Fernando Díaz Marulanda confirmó que, a pesar de que el egipcio sufrió una lesión, podrá volver en pocos días para terminar la temporada con el plantel profesional.



“El número 11 fue sustituido durante la segunda mitad de la victoria del sábado pasado en la Premier League sobre el Crystal Palace en Anfield. El problema que provocó su abstinencia ahora ha sido confirmado como una lesión muscular menor”, escribió Liverpool.

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Salah estaría en el Mundial

“Sin embargo, se anticipa que Salah volverá a la acción antes de la conclusión de 2025-26’ y su salida de los Rojos este verano”, sentenció el equipo dirigido por el neerlandés Arne Slot, a través de sus diferentes plataformas digitales.

De esta manera, Mohamed Salah podrá estar también con la selección de Egipto en la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México. Los egipcios están ubicados en el grupo G con Bélgica, Irán y Nueva Zelanda.