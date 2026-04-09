Antes de que el extremo izquierdo colombiano Luis Fernando Díaz Marulanda se fuera a jugar al Bayern Múnich de Alemania, estaba en otro gigante de Europa que, como bien se sabe, era el Liverpool de Inglaterra.



En el equipo de la ciudad de The Beatles, el guajiro estuvo un buen tiempo y a punta de buenas actuaciones se ganó el cariño de una gran cantidad de hinchas británicos.

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Lucho y Liverpool se separaron

Sin embargo, la relación entre Lucho y Liverpool se tuvo que romper, presuntamente, porque el club inglés no valoraba al jugador y este no recibía mes a mes el valor económico que, según muchos, se merecía.



Bayern Múnich apareció en el camino y todo cambió. El cafetero fue fichado y tiene mejores condiciones económicas. Además, es titular inamovible y es considerado como una de las grandes estrellas de la institución.

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Luis responde a la altura

Ante esto, Luis Fernando ha reaccionado de la mejor manera posible con grandes actuaciones dentro del campo. Por ejemplo, en la ida de cuartos de final de la UEFA Champions League ante Real Madrid de España en el estadio Santiago Bernabéu, marcó uno de los tantos del triunfo del Bayern Múnich. El duelo acabó 2 a 1.



Y como el rendimiento de Lucho es tan bueno en la escuadra bávara, muchas personas del Liverpool ya lo extrañan y uno de ellos es, precisamente, la leyenda y exjugador inglés Steven Gerrard.

Extrañan a Díaz

Ante los micrófonos de TNT Sports, Gerrard manifestó, sin rodeos, que ficharía para Liverpool al atacante francés Michael Olise. A su vez, reveló que traería de vuelta a Luis Díaz porque lo extrañan en el equipo.



“¿Michael Olise? El problema es, ¿por qué dejaría el Bayern Múnich? Un club grande, están peleando por los grandes honores, probablemente el equipo del Bayern Múnich más fuerte que hemos visto en un tiempo. Está a punto de arrasar en la Copa del Mundo este verano", afirmó.



"Parece un chico realmente feliz, asentado. No creo que vaya a ninguna parte. Pero sí, me encantaría tenerlo en el Liverpool, ¿y sabes qué? No me importaría que Díaz regresara también. Lo extrañamos”, sentenció.