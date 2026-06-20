Olimpia explicó la verdadera razón del fichaje de Tim Payne

La llegada de Tim Payne a Olimpia generó todo tipo de comentarios en Paraguay y el resto de Suramérica. El lateral neozelandés, que disputa actualmente la Copa Mundial de la FIFA 2026, fue anunciado como nuevo jugador del conjunto franjeado, una decisión que despertó curiosidad por el impacto mediático que rodea al futbolista.

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Lo que dijo el presidente de Olimpia sobre el fichaje de Tim Payne

Este viernes, el presidente de Olimpia, Rodrigo Nogués, explicó públicamente cuáles fueron los motivos que llevaron al club a concretar la contratación del defensor de 32 años.

Lejos de ocultarlo, el dirigente reconoció que la operación tiene un componente estratégico que va más allá de lo deportivo. Según manifestó, el objetivo principal es fortalecer la presencia internacional de la institución.

"Para nosotros tiene un componente importante en nuestra estrategia de consolidación de marca global", afirmó Nogués ante los medios de comunicación. Además, aseguró que la idea es aprovechar la repercusión internacional que ha alcanzado Payne en los últimos meses.

Olimpia quiere ser marca global gracias a Tim Payne

El futbolista se convirtió en un fenómeno de redes sociales antes del inicio del Mundial, luego del reto impulsado por el creador de contenido argentino Valentín Scarsini, más conocido como 'El Scarso'. Esa situación provocó que el jugador sumara millones de seguidores y multiplicara su visibilidad a nivel global.

Pese al componente mediático, Olimpia también apuesta por la experiencia futbolística del defensor. Payne puede desempeñarse como lateral derecho o defensor central y lleva más de una década representando a Nueva Zelanda, selección con la que debutó cuando apenas tenía 18 años.

Nogués confirmó además que el contrato firmado será por 18 meses y contempla una cláusula que le permitirá a Olimpia extender el vínculo por una temporada adicional. Asimismo, reveló que el jugador se incorporará al plantel una semana después de finalizar su participación en la Copa del Mundo.

Actualmente, Payne pertenece al Wellington Phoenix, club que conservará el 30 % de sus derechos económicos. El defensor debutó en el Mundial el pasado lunes durante el empate 2-2 entre Nueva Zelanda e Irán, encuentro en el que disputó 78 minutos.

De esta manera, Olimpia apuesta por una incorporación que combina experiencia internacional, impacto mediático y proyección comercial. Ahora, una vez concluya el Mundial 2026, el neozelandés tendrá la misión de demostrar dentro de la cancha que puede responder también a las expectativas deportivas del conjunto paraguayo.