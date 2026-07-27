Once Caldas está a poco de confirmar la contratación de arquero de selección

Inició la Liga Betplay 2026 de clausura, en donde ya la mayoría de los equipos debutaron y se mostraron varias novedades en las plantillas de jugadores, en especial en Once Caldas, pero las cuales le habrían dado resultados positivos al ganar por un marcador de 5-1 frente a Cúcuta en el Estadio Palogrande.

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Sin embargo, el equipo comandado por el 'Arriero' no está del todo satisfecho y estaría buscando un refuerzo más, pero este no sería cualquiera, ya que está empezando a cruzar documentos con Táchira para llevar a cabo el fichaje de Jesús Camargo, guardameta de Selección Venezuela.

Once Caldas tendría próximamente arquero de selección

La escuadra comandada por el Arriero Herrera es una de las que más viene sondando en el último momento durante el mercado de fichajes por los movimientos que ha venido llevando a cabo en cuanto a salidas y nuevas incorporaciones.

El club dirigido por Hernán Darío ‘Arriero’ Herrera fue uno de los primeros en hacerse notar en el mercado y confirmó la llegada de Andrés Correa, procedente del Deportivo Cali, Edwin Torres, Juan Pablo Nieto y se espera que se anuncie en próximas horas la llegada de Jesús Camargo, quien ya tendría un acuerdo con la escuadra de Manizales.

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El arquero venezolano empezó a ser cotizado por Pasto y Once Caldas, ambos clubes estaban pensando en armar su portería con Jesús Camargo, arquero venezolano que tiene contrato con el Deportivo Táchira. Tanto los caldenses como los nariñenses ya hicieron el primer acercamiento para convencer al cuadro de Venezuela para concretar el fichaje de Camargo, pero quien terminó "ganando la guerra" fue el 'blanco blanco'.

El portero de 28 años estaría a poco de ser presentado por la escuadra colombiana, ya que se encuentran en cruce de documentos con Táchira por el préstamo de un año con posible opción de compra.

¿Quién es Jesús Camargo?

Jesús Camargo es un arquero de 28 años que ya ha contado con proceso en la selección de Venezuela atajando en los últimos amistosos de Fecha FIFA que tuvo la ‘Vinotinto’. Camargo fue suplente contra Trinidad y Tobago en una goleada sudamericana de 4-1. El golero del Deportivo Táchira ingresó en lugar de Cristopher Varela sobre los 86 minutos.

En su trayectoria deportiva, Jesús Camargo ha pasado por el Atlético Socopó, Estudiantes de Mérida, Deportivo Miranda, Club Hermanos Colmenárez y Deportivo Táchira en donde ataja actualmente.

Las bajas que dejaron huella en el plantel

El mercado también dejó salidas sensibles. El volante Robert Mejía fue transferido al fútbol ruso, mientras que el arquero James Aguirre continuará su carrera en Millonarios. A ellos se suma Iván Rojas, quien fichó por Águilas Doradas.

Igualmente, finalizaron su vínculo con el club Déinner Quiñones, Kevin Cuesta, Kevin Tamayo y Luis "Niche" Sánchez, movimientos que obligarán al cuerpo técnico a encontrar nuevas alternativas para mantener la competitividad del equipo.