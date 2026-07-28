El futbolista colombiano Óscar Perea afrontará un nuevo desafío en su carrera profesional, después de haber sido confirmado este martes 28 de julio como nuevo jugador del Club América de la primera división de México.

Con tan solo 20 años, Perea se perfila como una de las grandes alternativas del fútbol colombiano y especialmente de la Selección Colombia, teniendo en cuenta que fue pieza clave del equipo sub 20 que alcanzó el tercer lugar en la Copa del Mundo de Chile 2025.

Perea llega al Club América de México con contrato en condición de préstamo por un año procedente del Racing de Estrasburgo de Francia.

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A su corta edad, el extremo ya ha vestido las camisetas de Atlético Nacional, club en el debuto y en el brilló para dar el salto a Europa en donde ha hecho parte del AVS de Portugal y de Racing de Estrasburgo.

¿Cuándo debutaría Óscar Perea en el Club América de México?

Después de cumplir con las pruebas médicas y firmar su contrato, el delantero Óscar Perea se puso bajo las órdenes del director técnico Guillermo Almada para cumplir con los entrenamientos y ser utilizado en partidos oficiales.

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Perea podría debutar este domingo 2 de agosto en el duelo entre el Club América contra Santos Laguna por la fecha 3 de la Liga Mx.

Teniendo en cuenta la proximidad del compromiso, el atacante sumaría sus primeros minutos el jueves 6 de agosto contra San Diego el compromiso por la fase de grupos de la Leagues Cup.