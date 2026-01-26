Ospina calienta el ‘Partido de la Historia’: “Sabemos lo que significa...”

Atlético Nacional arrancó con toda la temporada del Fútbol Profesional Colombiano con una victoria por goleada ante el Boyacá Chicó en la primera jornada. Sin embargo, tuvo que aplazar el segundo encuentro de la Liga BetPlay 2026-I por conciertos en el Atanasio Girardot que complicaron el desarrollo del compromiso frente a Jaguares de Córdoba.

Para la tercera fecha ante el Junior de Barranquilla, la DIMAYOR aplazó el compromiso, dado que Atlético Nacional jugará ante el Inter Miami el sábado 31 de enero en el Atanasio Girardot por el ‘Partido de la Historia’, como ha sido catalogado ese encuentro.

David Ospina como capitán habló sobre ese partido que jugarán ante Inter de Miami como parte de la gira del equipo estadounidense por Latinoamérica tras jugar con Alianza Lima, luego tendrá a Atlético Nacional, Barcelona de Guayaquil e Independiente del Valle.

“SABEMOS LO QUE SIGNIFICA MESSI”; DAVID OSPINA SOBRE LA VISITA DE LIONEL AL ATANASIO GIRARDOT

Jugadores como Lionel Messi, Luis Suárez, Sergio Reguilón, Rodrigo De Paul, entre otras figuras estarán en Medellín para ese ‘Partido de la Historia’. David Ospina habló para la cuenta oficial del organizador de este encuentro e indicó que, “es muy importante para nuestro país tener a un rival lleno de figuras como Inter Miami. Esperamos sacarle el mayor provecho al partido. Sabemos lo que significa Messi. He tenido la oportunidad de enfrentarlo muchas veces. Esperamos que sea una fiesta”.

Se espera que el Atanasio Girardot esté lleno, especialmente porque el astro argentino vendrá a Colombia, y David Ospina aprovechó el espacio para invitar a los aficionados del fútbol, “los invitamos a todos el 31 de enero a disfrutar de esta fiesta. Esperamos sacarle el mayor de los provechos al partido”.

Bajo ese panorama, todo está listo para que el sábado 31 de enero, Atlético Nacional reciba la visita del Inter Miami a partir de las 5 de la tarde en el Estadio Atanasio Girardot. Será una oportunidad grande para que los refuerzos se muestren ante su público después de que solo haya jugado un partido en la Liga BetPlay ante Boyacá Chicó tras aplazar las dos siguientes fechas.

Inter Miami ya arrancó la gira internacional, inicialmente por Sudamérica. En el primer partido de esa serie de amistosos, perdieron frente a Alianza Lima con un categórico 3-0 con goles de Paolo Guerrero en dos ocasiones y de Luis Ramos. Posteriormente, el club estadounidense se medirá ante Barcelona e Independiente del Valle en Guayaquil y Puerto Rico.