Sporting Lisboa fichó a joya de Colombia y será compañero de Luis Suárez

Sin duda alguna, el Fútbol Profesional Colombiano ha tomado mucho protagonismo en el exterior con las joyas que empiezan a dar de qué hablar. Uno de los grandes movimientos fue el de Cristian Orozco que ya cumplió los 18 años y firmó contrato nada más ni nada menos que con el Manchester United.

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Además de Cristian Orozco, el otro juvenil que firmó un contrato con un equipo europeo fue Sebastián Osorio, mediocampista de 18 años que juega en Universitario de Deportes. Osorio nació en Pereira, Colombia, pero desde muy joven se fue a probar en Perú firmando con el Cantolao y posteriormente, firmó con Universitario de Deportes.

Tiene la posibilidad de representar a la Selección Colombia o a Perú por su trayectoria y ahora tendrá que afrontar su primera experiencia en Europa con el Sporting Lisboa. Seguramente aportará desde las juveniles y esperará ganarse un lugar en el equipo profesional.

SEBASTIÁN OSORIO, NUEVO JUGADOR DEL SPORTING LISBOA

Un volante ofensivo que ha dado de qué hablar en las juveniles de Universitario, tanto así que se ganó el reconocimiento en el fútbol internacional con el fichaje por parte de Sporting Lisboa que ya cuenta con el colombiano Luis Javier Suárez dentro de la institución.

De acuerdo con información de A Bola, “Sebastián Osorio, extremo colombiano de 18 años procedente de Universitario (Perú), se prepara para unirse al Sporting. El jugador creativo, que se desempeña principalmente por la banda izquierda, firmará un contrato de tres años”.

Sin duda alguna, no iniciará en el primer equipo. A Bola comunicó que, “su integración será evaluada a su llegada al club, pero todo indica que, inicialmente, no jugará ni en el primer equipo ni en el filial, sino que alternará entre los equipos sub-19 y sub-23 para adaptarse gradualmente al exigente ambiente del Sporting e integrarse a la cultura del club”.

Con 18 años encima, la idea inicialmente sería que Sebastián Osorio dispute la liga juvenil junto con las divisiones menores del Sporting Lisboa. Desde ese momento podrá pelear por ascender en la institución y por qué no, llegar a ser parte del primer equipo en algunos años.

EL PEREIRANO NO PUDO DEBUTAR CON UNIVERSITARIO Y BUSCABA SU SALIDA

Los comienzos de Sebastián Osorio pasaron por las divisiones menores de Universitario y nunca pudo consolidarse en el primer equipo. Recientemente firmó contrato profesional, pero por cupo de extranjeros no logró debutar. Además, recibió la nacionalidad peruana y podría perfectamente jugar en el equipo de mayores.

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Sin embargo, la presión llegó con el futuro de la promesa de Universitario. El interés de jugar fue más y le llegó la gran oportunidad de firmar contrato con Sporting Lisboa. Sabe que tendrá que escalar, pero estar en Europa sería determinante para guiar su carrera deportiva.

Sebastián Osorio ya había estado en Portugal cuando recibió la oportunidad de ser parte del Benfica unas semanas por una pasantía. Ahora tendrá la chance de escribir su historia como futbolista del Sporting Lisboa con un contrato de tres años a la espera de escalar al primer equipo.